Hæder til Birkegården: Med i fornemt selskab

Haverne øst for Reerslev, der åbnede for offentligheden for 25 år siden, er blevet udvalgt af »The Danish Club«, som siden 2018 arbejder på at udbrede kendskabet til og historien om 400 kendte slotte og godser i Danmark - og som tæller 800 medlemmer.

Af Bjarne Robdrup I selskab med Frederiksborg Slotspark, Gisselfeldt, Kongens Have (Rosenborg), Gl. Estrup og andre enestående huses parkanlæg fordelt på hele landet er Birkegården optaget på ny liste over Danmarks flotteste haver.

