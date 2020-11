Se billedserie Ind med hånden og så kommer der en tilpasset dosis af håndsprit ud i hånden på Søren Schultz. Fotos: Jørn Nymand

Håndspritten er kommet for at blive

Kalundborg - 07. november 2020 kl. 13:05 Kontakt redaktionen

Der er al mulig grund til at blive ved med at spritte løs. Smittetallene taler deres tydelige sprog - coronaen skal tages meget alvorlig - og det samme skal vores håndhygiejne. Jo bedre hygiejne vi er i stand til at opretholde, desto færre sygdomme får vi at slås med, så håndspritten er og forbliver et vigtigt våben i kampen mod den usynlige virus.

- Vi må se i øjnene, at det med at spritte hænder er kommet for at blive, siger Søren Schultz.

Han er nu gået ind i kampen for at øge danskernes sikkerhed i hverdagen og har åbnet Schultz Trading Co., hvorfra han han sælger spritdispensere til både erhvervslivet og til private.

Udvalget består af både gulvdispensere, dispensere der hænger på væggen og borddispensere. Ens for dem alle er, at de er berøringsfrie.

Søren Schultz synes, det absolut er på højeste tid at stoppe med blot at sætte en plastikflaske ud ved indgangen til en butik, som folk skal trykke på manuelt for at få sprittet hænderne af. Undersøgelser viser også, at møder man en berøringsfri spritdispensor ved indgangen, så vil dobbelt så mange benytte den i forhold til hvis det var en manuel, man møder.

- Nu er der bestemt brug for noget lidt mere smart, og selvfølgelig skal de alle være berøringsfrie nu, påpeger han. Og så synes han, at det er et både vigtigt og godt signal at sende til kunderne, at her tager man hygiejnen alvorligt og tilbyder en berøringsfri dispensor.

Det er via en god ven, han mødte for 45 år siden i shippingbranchen i London, at han har fået ideen til at gå ind i håndspritbranchen. Vennen driver Kenmar International, et internationalt handelshus, der opererer på det danske marked.

Søren Schultz køber spritdispenserne gennem dette firma og sælger dem videre til det voksende marked, som mere og mere får øjnene op for, at håndspritten er noget man vil bibeholde - også når man engang finder vaccinen imod corona.

Og Søren Schultz nøjes ikke blot med at sælge, han tilbyder også at montere dispenserne og fylde den op, så de er lige klar til brug for kunden.

Leveringen af sprit sørger han også for, ligesom Søren Schultz også er leveringsdygtig i både mundbind og visirer.

Det er via hjemmesiden Schultztrading.dk og sin store berøringsfalde i Kalundborg og omegn, at Søren Schultz har fået rigtig godt gang i salget af spritdispenserne i Kalundborg og på det øvrige Vestsjælland.