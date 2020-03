Håndsprit er en mangelvare under coronakrisen, og Gørlev-virksomheden Håndsprit.dk må melde alt udsolgt. Uden håndsprit anbefales det at vaske hænderne ekstra grundigt.

Håndsprit-firma i Gørlev må melde alt udsolgt

Virksomheden Håndsprit.dk på Møllevangen i Gørlev har alt udsolgt og oplyser på sin hjemmeside, at der kommer håndsprit og desinfektionsprodukter på lager igen, men det er uvist hvornår, da leverandører og producenter har meget svært ved at følge med.

»Vi får flere hundrede henvendelser dagligt, både pr. mail og telefon, men har ikke kapacitet til at svare alle. Derfor: Undlad at ringe eller sende mail omkring spørgsmål, der vedrører håndsprit. Øvrige spørgsmål omkring levering af ordrer samt generelle spørgsmål besvares naturligvis. Hold dig opdateret omkring tilgængelige produkter på Håndsprit.dk og følg ellers regeringens og sundhedsmyndighedernes retningslinjer samt almindelig sund fornuft. Har du ikke håndsprit, så vask dine hænder - grundigt og ofte. Tak for dit besøg på Håndsprit.dk - vi beklager, at du måtte gå forgæves«.