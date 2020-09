Håndelavet aflyser juleudstilling

- Vi har den sidste måned brugt ganske mange ressourcer på at undersøge om, og i givet fald, hvordan vi muligvis kunne gennemføre udstillingen i år under de givne corona-omstændigheder.

- Alle, vi har konsulteret, er enige om, at en eventuel afholdelse af arrangementet vil indebære store logistiske udfordringer for såvel arrangører som udstillere og besøgende, oplyser Michael Nærbæk Louw Nielsen fra Håndelavets komite.

Han fortæller videre, at da man i uge 38 blev præsenteret for regeringens nye stramninger med hensyn til forsamlinger og brug af værnemidler i stadig flere sammenhænge, valgte man at gøre kort proces og træffe den kedelige beslutning, at man hverken magter eller tør gennemføre udstillingen i år.