Håbet er lysegrønt for Stafet for Livet 2021

Kalundborg - 08. oktober 2020 kl. 18:19 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

I denne tid med corona er det svært at planlægge arrangementer langt ude i fremtiden, men de frivillige bag Stafet for Livet i Kalundborg satser og tror på, at Stafet for Livet 2021 den 12.- og 13. juni kan gennemføres.

- Vi bliver nødt til at tro på det. Ellers mister man gnisten, siger Ole Lauritzen, koordinator for Stafet for Livet.

De er omkring 10 frivillige, som er i gang med at planlægge Stafet for Livet i Kalundborg, som i år blev aflyst på grund af corona.

Stafet for Livet deltog også sammen med Kræftens Bekæmpelse i Kalundborg til Lyserød Lørdag for nylig.

- Jeg er glad for vores gode samarbejde med Stafet for Livet. Jo flere vi står sammen, jo mere lægger folk også mærke til det, siger Hermann Hansen, formand for Kræftens Bekæmpelse i Kalundborg.

Han nævner, at nye samtalegrupper er på tegnebrættet i Kræftens Bekæmpelse.

Mandag den 19. oktober arrangerer Stafet for Livet foredrag med Arne Notkin, der er tidligere chef for DR2, forfatter og journalist.

I oktober 2017 fik han stillet diagnosen aggressiv lymfekræft, og i et halvt år kæmpede han for at blive rask. Kampen begyndte dog længe inden da. Før Arne Notkin kom i behandling, måtte han kæmpe med systemet for at få den rigtige diagnose. Hør hele hans historie og om ulighed i sundhed til foredraget.

Foredraget bliver fulgt af filmen »En Flænge i Himlen«, som handler om to unge mennesker, Gus og Hazel, som begge kæmper kampen mod kræft.

Billetter til arrangementet sælges i Kino Den Blå Engel, og der er maksimalt plads til 140 i salen på grund coronarestriktioner.