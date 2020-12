Sülle Gövercin håber, at mange lokale borgere vil bakke op om Det Mexicanske Bøfhus og købe deres nytårsmenu der. Den er varm og lige klar til at sætte på bordet nytårsaften. PR-foto

Håber på stor travlhed den 31. december

Igen i år er medarbejderne på Det Mexicanske Bøfhus i Kordilgade klar til at servicere kunderne med en nytårsmenu, som gør det kommende farvel til 2020 både nemmere og festligere.

- Man kan bare koncentrere sig om alt det hyggelige, så tager vi os af at lave maden. Og det, der bl.a. adskiller vores nytårsmenu fra andre er, at den er varm, når kunderne henter den. Man kan køre direkte hjem og nyde sin nytårsmenu og samtidig høre dronningens nytårstalen, foreslår Sülle Gövercin. Man kan selvfølgelig også vente og så varme maden senere.

Sülle Gövercin håber meget på, at kalundborgenserne vil bakke op om byens restauranter og caféer, som er hårdt ramt af de coronarestriktioner - også af de nye, som med et snuptag fjerner omkring to tredjedele af den omsætning, man havde udsigt til på Det Mexicanske Bøfhus i løbet af december.