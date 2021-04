Se billedserie Mobil politistation ved Meny Kalundborg. Foto: Aske Hald Knudstrup

Håber på nye oplysinger om dobbeltdrab: - Det er næppe tilfældigt, at det foregik her

Kalundborg - 07. april 2021 kl. 17:48 Af Aske Hald Knudstrup

Onsdag eftermiddag var betjente fra Midt- og Vestsjællands Politi troppet op ved Meny med en mobil politistation.

Håbet var, at nye oplysninger ville blive tilvejebragt omkring dobbeltdrabet på parkeringspladsen samme sted i november sidste år. Tirsdag havde politiet nemlig delt nyt materiale med offentligheden, deriblandt en video, hvor man ser en pistol blive trukket.

- Vi ser jævnligt, at denne type indsats giver noget og får hukommelsen i gang, siger Jesper Engel fra politiets forebyggelsesenhed i Kalundborg, der var ansvarlige for den mobile enhed.

Da Nordvestnyt var forbi klokken 15, havde politiet endnu ikke fået nogen konkrete henvendelser.

Politiet svarede »både ja og nej«, da de blev adspurgt, om personen på videoen var en af de fire varetægtsfængslede i sagen, eller om det var en af de yderligere mistænkte.

Mindre kryptiske var de, da snakken faldt på, hvorfor det lige var nu, at efterforskningen havde valgt at tage en mobil politistation i brug.

- Grunden til, at vi står her, er også, at vi ikke er blåøjede omkring, at sagen kan have en relation til Kalundborg, siger Jesper Engel.

Hidtil har de fleste spekulationer om dobbeltdrabet været relateret til kriminalitet i Storkøbenhavn, men en potentiel kobling til Kalundborg er altså stadig på politiets radar, omend intet kan siges med sikkerhed.

- Det er næppe 100 procent tilfældigt, at det foregik her. Så det spor ønsker vi ikke at lukke ned for, siger Jesper Engel.

At politiet nu vælger at »gå ud i næste led af efterforskningen« skyldes også, at de ikke kan hvile på laurbærrene, selv om fire personer allerede er anholdt i sagen.

- Antagelsen er jo, at der er flere involverede, siger en anden af betjentene, Peter Holm.

Derfor tjente den mobile politistation også et andet, mere præventivt formål for kalundborgenserne.

- Vi er her også for at imødekomme folk, der føler sig utrygge, når sagen bliver bragt på banen igen på denne måde, siger Jesper Engel.

Oplysninger om sagen kan gives til politiet på 114 eller 46 35 14 48.