Susanne Weihe foran længen på Lerchenborg, der skal huse H.C. Andersen Art Center.

H.C. Andersen-planer »har det godt«

Kalundborg - 23. juli 2019

Der har været stille et stykke tid med hensyn til planerne om et H.C. Andersen Art Center på Lerchenborg Gods ved Kalundborg. Men planerne lever i bedste velgående. I øjeblikket lægges der sidste hånd på henholdsvis et prospekt og et såkaldt feasibility study, der er en slags forundersøgelse.

Det fortæller Susanne Weihe fra Weihe Modern Art i Holbæk, der er primusmotor bag projektet.

- Vi har det godt og er i fuld gang. Som så mange andre er vi lidt ferieramte i øjeblikket, men vi regner med at begge ting ligger klar omkring august. Herefter skal vi i gang med at sende en masse fondsansøgninger, siger hun.

Visionen er at skabe et kunst-, litteratur-, videns- og oplevelsescenter, der tager udgangspunkt i H.C. Andersens liv og værker. H.C. Andersen Art Center skal være en selvejende institution med en fast udstilling med værker af danske og internationale kunstnere, der forholder sig til digterens mest berømte eventyr. Herudover skal der løbende være kunstudstillinger i samarbejde med blandt andre Statens Museum for Kunst.

Susanne Weihe kan desuden løfte sløret for, at hun og kollegerne, ud over arbejdet med fondsansøgningerne, går med planer om dels at etablere en H.C. Ander­sen-­børneklub, der skal skabe interesse for digteren, dels om at etablere en støtteforening for H.C. Andersen Art Center.

- Vi arbejder på at fundere det her lokalt. Det er vigtigt at få Kalundborg med, og støtteforeningen skal netop være med til at skabe lokal opbakning, siger Susanne Weihe.