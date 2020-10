Foto: Per Christensen

Birkegårdens Haver er klar til en uge med gys og gru, og er pyntet op med hekse og genfærd. Foto: Per Christensen

Gys og gru i Birkegårdens Haver

Igen i år er efterårsferie lig med (u)hygge og fantastiske eventyr i Birkegårdens Haver, hvor man i år har haft ekstra travlt med at forberede til ugen.

- Vi har ligget vandret de sidste tre uger. Hver dag stod vi op klokken syv om morgenen og arbejdede uafbrudt til vi gik i seng. Det er først nu jeg har tid til at nyde, hvor flotte haverne er blevet, siger indehaver Merry Sørensen.

- Det har været fantastisk at se, hvad hun har kunnet få ud af de ting, som hun har fundet rundt om i vores gemmer, siger Merry Sørensen.

- Flere af dem har været oppe på at blomstre tre gange i år. Det er helt fantastisk, men nu tror jeg dog, at vi synger på sidste vers. Når den første frost rammer, så falder blomsterne, så hvis man vil nå at se dem, så skal man skynde sig, siger Merry Sørensen.