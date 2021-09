Se billedserie Trine Birkmose, HG-formand (th) og Camilla Lander, gymnastikformand, er medunderskrivere på det uopfordrede høringssvar, som Høng GF har sendt til Kalundborg Kommune. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Gymnaster: - Springhal kan bygges for få mio.

Kalundborg - 22. september 2021 kl. 18:12 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

En springhal i tilknytning til den nye kultur- og bevægelsespark i Høng kan opføres langt billigere end det priseksempel, som Kalundborg Kommune selv trækker frem.

Det fremgår af et høringssvar, som Høng Gymnastikforening ganske uopfordret har sendt til Kalundborg Kommune i forbindelse med de igangværende budgetforhandlinger - eller måske næste års budget.

Kultur- og fritidsforvaltningen har tidligere i år i en hensigtserklæring godtgjort, at en springhal med alle faciliteter kan opføres for 23-32 millioner kroner, og forvaltningen understreger, at der kun ét sted - og i begrænset omfang - findes kommunale faciliteter, der understøtter konkurrencegymnastikken. Derfor benytter Høng GF, der har en stor konkurrence-afdeling, i dag Gørlev Idrætsefterskoles springhal til træning. En aktivitet, der i årlig leje koster op mod 200.000 kroner, som kommunen betaler.

Høng GF har selv indhentet tilbud på en springhal, og i 2018-priser vil en tilsvarende udgift inklusive moms beløbe sg til 7,5 millioner kroner for en »rå hal« med de nødvendige faciliteter.

I høringssvaret skriver HGs bestyrelse, at »da HG i sin tid blev inviteret til at deltage i projektgruppen (Kultur og Bevægelsespark Høng)

havde vi tre store ønsker til Kultur- og bevægelsespark Høng (KBH):

1) Plads til vores mange gymnaster

2) Plads til vores mange redskaber og rekvisitter

3) Gode faciliteter til gymnastik og spring

Disse brændende ønsker har vi stadig, fastslås det. Brevet fortsætter:

»Det undrer os, at man i beskrivelsen (H32) fra Kultur- og fritidsforvaltningen fremhæver et stort, dyrt, nyskabende og ambitiøst projekt som RIB'en i Roskilde som et eksempel på et byggeri med springfaciliteter. Det er uden tvivl noget af det ypperste, vi har i Danmark. Vores undren går på, om det virkelig er det, man vil arbejde for i Høng, eller om man derved bevidst eller ubevidst vil retfærdiggøre de valg, fravalg og prioriteringer, der blev foretaget ved udformningen af KBH Kultur- og Bevægelsespark Høng, som den står nu.

Vi vil blive ovenud begejstrede for sådan et byggeri. Det ville for alvor gøre KBH til det kraftcenter for idrætten, som vi drømte om. Men de priseksempler, der står i H32, må ikke blive argument for, at man ikke vil give sig i kast med endnu et stort byggeri i Høng. Mindre

kan gøre det. Mindre kan stadig opfylde vores behov og skabe den helhed, der kan rumme os alle, hvilket er det, vi hele tiden har arbejdet for«.

Vi håber meget, at kommunalbestyrelsen kan se nødvendigheden af, at vi kommer videre med en tilbygning til Høng Kultur- og Bevægelsespark, og afsætter penge til det, hedder det i høringssvaret - og brevet slutter:

»Det var ikke kun springfaciliteter, der ikke blev prioriteret i KBH. Behovet for plads og viljen til at samle idrætten i Høng blev heller ikke i tilstrækkelig grad prioriteret. Vi vil meget gerne bidrage med yderligere oplysninger, påtage os opgaver og samarbejde om at få skabt det rigtige byggeri, der opfylder vores behov, og som vil skabe den følelse af glæde, anerkendelse, gejst og stolthed, der vil generere energi og kvalitet i vores frivillige arbejde i foreningen langt ud i fremtiden«.