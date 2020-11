Underviserne på Allikelund Gymnasium er blevet trænet i hvordan de skal hjælpe deres eleevr over deres eksamensangst. Privatfoto

Gymnasium vil på forkant med eksamensangst

Kalundborg - 03. november 2020 kl. 09:44 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

På grund af corona har en hel årgang på ungdomsuddannelserne aldrig prøvet at gå til eksamen. Allikelund Gymnasium forsøger at forberede underviserne på den nye situation.

Efter sommerferien begyndte en helt ny årgang af elever på ungdomsuddannelserne, og til forskel fra tidligere årgange så står de nye elever i en helt speciel situation: Ingen af dem har før prøvet at gå til en rigtig eksamen.

På grund af coronakrisen blev alle eksamener nemlig aflyst i grundskolen sidste skoleår, og eleverne fik i stedet overført deres årskarakterer til eksamensbeviset.

Fremadrettet er det imidlertid et problem for eleverne, for folkeskolens afgangsprøve er ikke bare en eskamen. Det er også en mulighed for at øve sig i at gå til eksamen, og en træning i at fordybe sig. Egenskaber som er yderst vigtige, når eleverne efterfølgende skal på en ungdomsuddannelse.

For at forberede underviserne på denne specielle situation gennemførte man på Allikelund Gymnasium fredag i et kursus i at håndtere eksamensangst.

Psykoterapeut Vivian Lund Hansen underviste, og lærerne fik blandt andet metoder til at håndtere en situation, hvor den berygtede klap går ned for de unge.

- Kort fortalt handler eksamensangst om at være bange for ikke at slå til eller være god nok i en situation, hvor man skal præstere. Angsten er ofte ledsaget af frygt for, at der opstår stærkt ubehagelige eller skamfulde situationer til eksamen, opsummerede underviseren.

Allerede nu står eleverne i 1.g på HHX og HTX på Allikelund Gymnasium foran deres allerførste studentereksamen, når de i denne uge skal op til to eksaminer som en afsluttende del af det ti uger lange grundforløb.