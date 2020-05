Artiklen: Gymnasium vil have hele Kalundborg til at bevæge sig

Tirsdag den 2. juni går startskuddet til Kalundborg Gymnasiums bevægelsesdag, hvor gymnasiets 2.g'ere kommer frem fra deres coronaskjul og skyder genåbningen i gang med en omgang fælles motion - hver for sig. Og gymnasiet ser gerne, at så mange som muligt fra hele kommunen gør eleverne selskab.

- Ideen kom af, at elevernes idrætsundervisning naturligt har lidt under coronakrisen, da det er svært at undervise i idræt gennem fjernundervisning, siger lek­tor Jens Kristian Deigaard Sørensen.

- Vi forsøgte at komme uden om det ved at give dem til opgave hver især at udarbejde et træningsprogram, hvor de skulle arbejde frem imod et bestemt mål, som de så skal kunne nå at bevæge sig på en time på tirsdag, fortsætter han.