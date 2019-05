Se billedserie Mandag blev der holdt vælgermøde på Kalundborg Gymnasium. Ni politiske partier var repræsenteret med folketingskandidaterne: Jesoer Wienmann Hansen (K), Martin Nordstjerne Rasmussen (Riskær), Jacob Jensen (V), Rasmus Horn Lanhoff (S), Tonny Pedersen (NB), John Axelsen (LA), Jeppe Jakobsen (DF), Eva Flyvholm (EL) og Anne Valentina Berthelsen (SF). Foto: Mie Neel

Gymnasium tyvstartede valgkampen

06. maj 2019

Ni folketingskandidater fra ligeså mange partier stødte mandag eftermiddag sammen til et vælgermøde på Kalundborg Gymnasium.

På forhånd havde gymnasiets elever forberedt en række spørgsmål til gæsterne inden for forskellige emner. To elever fungerede som ordstyrere, og de holdt de besøgende politikere i kort snor, så de hver især kun havde 30 sekunder til at besvare de enkelte spørgsmål.

Dagens første spørgsmål gik på, om politikerne ville være med til at lovgive omkring en kødfri dag på offentlige institutioner, plejehjem og arbejdspladser.

Jacob Jensen (V) tog som den første ordet.

- Nej. Det er ikke den vej vi skal gå. Derimod skal vi understøtte teknologien og udviklingen, og finde nogle bedre og mere langsigtede løsninger, mente han.

Heller ikke Tonny Pedersen (NB) kunne se nogen ide i forslaget.

- En kødfri dag i Danmark giver kun en meget begrænset reduktion i CO2 udslippet. Samtidig bliver der lavet tusindevis af nye kulkraftværker i Kina. Det er der man skal sætte ind, hvis det virkeligt skal batte noget, mente han.

Anne Valentina Berthelsen (SF) var mere positiv stemt overfor ideen.

- Jeg tror ikke på, at det er noget som man kan gennemtvinge fra Christiansborg, men hvis der var et byråd, for eksempel her i Kalundborg, som traf en sådan beslutning lokalt, så tror jeg det kunne være en god ide, sagde hun.

Et andet spørgsmål drejede sig om den danske socialpolitik.

- Jeg står hundrede procent bag den socialpolitik, som vores regering har ført, men det betyder ikke, at der ikke er plads til forbedringer. For mange falder igennem vores sociale sikkerhedsnet i dag, og støtten går ikke altid til at hjælpe de svageste, som har mest brug for den, sagde Jesper Wienmann Hansen (K).

Mere kritisk var Eva Flyvholm (EL):

- Det er afgørende, at vi får gjort op med den stigende ulighed i det danske samfund. Hvid det skal lykkes, så er det nødvendigt med en ny regering, for den regering vi har i dag har gjort stor skade på alt for mange af de svageste, sagde hun.

Den kritik havde John Axelsen (LA) dog ikke meget til overs for.

- Hvis Bill Gates flyttede til Danmark i morgen, så ville Eva Flyvholm mene, at uligheden var blevet større i Danmark. Det giver ingen mening. Det handler oi m at skabe mere velstand i Danmark, så bliver vi alle rigere, mente han.

Ældrepolitikken var et tredje emne som blev debatteret på vælgermødet.

- Den altoverskyggende udfordring er, at vi de næste år kommer til at mangle rigtig mange hænder inden for ældreplejen. Derfor er det afgørende, at vi skaber bedre forhold for de ansatte, så vi kan få flere til at søge ind for den branche, sagde Jeppe Jakobsen (DF).