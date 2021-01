Se billedserie Det klassiske åbne hus på Allikelund Gymnasium er afløst af et virtuelt et af slagsen. Fysiklærer Houssein Ali Elsalhi er her i gang med et eksperiment, der bliver optaget på video til arrangementet.Privatfoto

Gymnasium inviterer til virtuelt åbent hus

Kalundborg - 24. januar 2021 kl. 14:35 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Ligesom på kommunens andre gymnasier, har man på Allikelund Gymnasium også kæmpet med at finde en løsning på, hvordan man bedst skal præsentere sig selv for de kommende elever i en tid hvor coronaepidemien har vendt op og ned på hverdagen.

Løsningen er blevet et »virtuelt åbent hus«, som der er blevet brugt mange kræfter på at planlægge og videofilme. Det virtuelle åbne hus vil blive live-streamet på skolens Facebook-side første gang torsdag den 28. januar, her vil emnet være Allikelunds 10. klassecenter. Den 1. februar er der igen virtuelt åbent hus på Facebook-siden. Denne gang er emnet gymnasieafdelingen.

Formålet med det virtuelle åbne hus er at give gæsterne en generel oplevelse af Allikelund Gymnasium og et indtryk af uddannelserne. Undervejs møder man både elever, undervisere, mentorer og studievejledere, ligesom de unge og deres forældre får indblik i, hvilke steder de kan søge mere viden og hjælp i forbindelse med deres uddannelsesvalg. Altså alt det som man ville kunne opleve på et normalt åbent hus arrangement.

- Vi er rigtig spændte på arrangementet, og det har været en kæmpe glæde at optage Virtuelt Åbent Hus, idet vi på skift har haft elever og medarbejdere inde. Det er klart, at vi hellere ville have haft en masse gæster ind i huset, som vi plejer at have. Men nu kan vi bruge alle de erfaringer, vi har samlet gennem den virtuelle undervisning til at prøve noget nyt, forklarer rektor Karen Marie Bach Christensen.

Under det åbne hus, vil det også være muligt at stille spørgsmål gennem chat-funktionen.

Hvis man helst vil se skolen med egne øjne, vil det også være muligt at arrangere en personlig rundvisning i den kommende tid. Her vil der dog være krav om god afstand og brug af værnemidler, understreger rektoren.