Gymnasium aflyser åbent hus

Åbent hus på Kalundborg Gymnasium plejer at være lidt af et tilløbsstykke. I år havde man på grund af Corona valgt en anden model, hvor kun en familie ad gangen blev vist rundt på gymnasiet. Efter råd fra Undervisningsministeriet er denne model nu erstattet med et rent virtuelt åbent hus. Fotoet er fra et tidligere åbent hus arrangement. Foto: Mik

