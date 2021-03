Mandag morgen samtidig med at de første studerende mødte ind, åbnede Kalundborg Gymnasium sit eget testcenter, hvor elever og ansatte kan testes for Coronasmitte. Foto: Mie Neel

Gymnasium åbner eget testcenter

Et krav for at undervisningen kan gennemføres er imidlertid, at eleverne kan stille med en negativ corona­test, som er maksimalt 72 timer gammel.

- Det er en udfordring, da mange af vores elever, og også flere af vores ansatte kommer langvejs fra. Det kan være svært for dem at nå at blive testet, og hvis de bliver testet fredag, så er testen allerede ved at være for gammel om mandagen, siger rektor Peter Abildgaard Andersen.