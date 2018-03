Gymnasiets store fest plejer at ligge første weekend i marts, men den er rykket en uge, så den ikke karambolerer med DGI?s store gymnastikstævne i Kalundborg Hallerne. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Gymnasiets gallafest hylder storfilm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnasiets gallafest hylder storfilm

Kalundborg - 06. marts 2018 kl. 14:23 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag 9. marts holder Kalundborg Gymnasium sin store forårsfest, hvor eleverne spiser sammen med lærere, forældre og søskende, iklæder sig det store skrud og pudser danseskoene til den traditionsrige Les Lanciers.

I år der dog lavet en smule om på det hele, da kvadrilledansen er rykket ud af gymnasiets samlingssal og ind i Kalundborg Hallerne, hvor der vil blive danset klokken 16.30 - inden spisningen og festlighederne om aftenen.

- Det har vi valgt at gøre, fordi det tidligere har været ret presset i samlingssalen. Vi plejer trods alt også at være omkring 1200 mennesker, så nu prøver vi at se, om det ikke forløber bedre på den her måde, hvor der er mere plads til både dem, der skal danse, og dem, der skal se på og klappe, siger uddannelseschef Jesper Engsvang.

Til gymnasiets store fest er der altid et glamourøst tema. Det har tidligere blandt andet givet mulighed for at give den som The Great Gatsby, Hollywood-stjerne eller James Bond.

I år er ingen undtagelse, for årets tema er nemlig Oscar-uddeling.

Der vil således blive rullet rød løber ud som ved den rigtige prisuddeling, og klasselokalerne, hvor de 28 klasser skal spise, skal udsmykkes ud fra en film, som hver klasse får tildelt.

- Klasserne pyntes op med temaer fra film som The Godfather, Harry Potter eller Disney's Up. Der gives selvfølgelig præmier til de bedst pyntede klasser, så det er noget, der bliver gjort rigtig meget ud af, siger Jesper Engsvang, der håber, at kreativiteten igen vil løfte sig til sidste års højder, hvor temaet var lufthavn, og de enkelte klasser var pyntet op som forskellige lande.

Når dans og spisning er veloverstået, vil der blive åbnet op for festligt samvær i gymnasiets kantine og i samlingssalen, hvor der vil være forskellige barer og musik for både unge og ældre ører fra skolens eget big band, The Works, Move Out og til sidst en DJ.