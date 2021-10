Rektor for Kalundborg Gymnasium og HF Peter Abildgaard Andersen har efter 15 år valgt at gå på pension. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Gymnasierektor stopper efter 15 år

Kalundborg - 11. oktober 2021 kl. 13:22 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Kalundborg: Siden august 2006 har Peter Abildgaard Andersen været rektor for Kalundborg Gymnasium og HF. Ved udgangen af denne måned er det imidlertid slut.

- Jeg har stået i spidsen for Kalundborg Gymnasium og HF i 15 år, så jeg har været med til og prøvet det meste. I år fyldte jeg 69, så jeg er pensionsmoden, og der er en række ændringer og nye ting på vej på gymnasieområdet, som jeg føler, at det vil være mest rigtigt at en ny rektor får lov til at implementere.

- Derfor besluttede jeg efter samråd med min hustru, at det nu var den rette tid at lade sig pensionere, fortæller han.

Peter Abildgaard Andersen var 54 år, da han kom til Kalundborg fra en stilling som inspektor og lektor på Gladsaxe Gymnasium, hvor han havde arbejdet siden 1979.

Her overtog han rektorposten fra Niels Uglebjerg, der selv havde beklædt posten som rektor i 26 år.

Fra starten af prioriterede Peter Abildgaard Andersen forholdet til eleverne højt, og han satte en ære i, at hans dør altid skulle være åben.

- Lærerne er kulturbærerne på gymnasiet, men eleverne er dem, der udvikler skolen og skaber liv og fremdrift, mener rektor Peter Abildgaard Andersen.

Derudover har rektor prioriteret at gymnasiet skulle være mere synligt i offentligheden, og han har ikke været bange for at blande sig i den offentlige debat, som for eksempel da han i sommeren 2020 i et interview i Nordvestnyt gav udtryk for sin bekymring for den lokale folkeskole og opfordrede Kommunalbestyrelsen til at nytænke kommunens uddannelsespolitik.

- Vi sidder i en by med mange store industrivirksomheder, men de job, som de udbyder, kræver i stadig højere grad en længere uddannelse. Der er ikke de samme muligheder for ufaglærte, som der var en gang, sagde Peter Abildgaard Andersen.

I Peter Abildgaards tid har Kalundborg Gymnasium og HF været igennem en større opbygning og modernisering, der blev færdiggjort sidste år.

Arbejdet med at finde en afløser for Peter Abildgaard Andersen er i fuld gang. Bestyrelsen har således ansat et rekrutteringsfirma til at stå for arbejdet med at finde kandidater til stillingen, der dog først ventes besat i det nye år. Indtil da vil vicerektor Mads Seneberg Christensen fungere som konstitueret rektor for Kalundborg Gymnasium og HF.

Pensioneringen fejres fredag den 29. oktober med en afskedsreception i kantinen på gymnasiet.

Peter Abildgaard Andersen