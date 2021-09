Gymnasieelever blev olympianere

Fredag afholdt Kalundborg Gymnasium nemlig idrætsdag, og under temaet De Olympiske Lege var de 24 klasser klar til at repræsentere hver deres land fra Uruguay til Japan, komplet med udklædninger, slagsange og ansigtsmaling.

Enhver olympiade indledes naturligvis med en ceremoni, og bevæbnet med soundbokse og flag i hvad der mindede om et sandt, omend meget dansk, karnevalsoptog, vandrede eleverne op igennem Kordilgade mod dagens olympiske by - områderne omkring Kalundborg Gymnasium.

For teambuilding og kammeratskab var i centrum, da Kina, Spanien og Tyskland kombinerede trillebørsløb med ringridning eller da de togaklædte grækere tog kampen op imod Frankrig og USA for bedst at beskytte et æg, der skulle kastes, fra at blive knust over det hele.