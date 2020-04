Vicedirektør Malene Grandjean, EUC Nordvestsjælland: - Det er lysten til at udvikle i fællesskab, at få mennesker og organisation til at trives og vokse, der er mit overordnede omdrejningspunkt. Foto: EUC Nordvestsjælland

Gymnasiedirektøren rykker et trin op

Kalundborg - 01. april 2020 kl. 05:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Bjarne Robdrup

Gymnasiedirektør Malene Grandjean, Kalundborg, er af bestyrelsen for EUC Nordvestsjælland godkendt som ny vicedirektør. Det sker fra i dag, onsdag 1. april.

Et kendt ansigt i både Holbæk og Kalundborg rykker nu endnu et trin op ad karrierestigen.

Bestyrelsen for EUC Nordvestsjælland har godkendt udnævnelsen af gymnasiedirektør Malene Grandjean, 44 år, til vicedirektør fra i dag, onsdag, 1. april.

- I første omgang kommer det ikke til at betyde de store forandringer, siger Malene Grandjean - og fortsætter:

- Vi arbejder på en ny organisationsplan, men lige nu fortsætter vi med den fordeling af områder, som vi hele tiden har haft i direktionen.

Selvom Danmark på mange måder er lukket ned, afvikler EUC Nordvestsjælland fortsat deres undervisning på afstand.

Det handler om undervisning til godt 2.500 årselever, men fordelt på over dobbelt så mange hoveder. Det betyder, at de knap 370 ansatte dagligt har kontakt til virkelig mange unge.

Og det er ikke kun undervisningen, som gennemføres.

Det samme gør sig gældende for rækken af planlagte møder.

I sidste uge blev bestyrelsesmødet således gennemført, og her var også på det møde, at beslutningen om at udnævne gymnasiedirektøren til vicedirektør.

Direktionen i EUC Nordvestsjælland består herefter af direktør Steffen Lund og de to vicedirektører, Lars Halberg og Malene Grandjean.

Udbud i tre kommuner

EUC Nordvestsjælland tegner den største ungdomsuddannelse i området og har udbud af både ungdomsuddannelser og efteruddannelser i Odsherred, Holbæk og Kalundborg kommune.

Desuden rummer EUC en række landsdækkende uddannelser, herunder glarmesteruddannelsen, procesoperatør, online merkantile uddannelser, og - som noget relativt nyt - udbyder EUC også en online lederuddannelse.

Malene Grandjean har det overordnede ansvar for Slotshaven Gymnasium i Holbæk, Allikelund Gymnasium i Kalundborg, hele EUX-området i de tre kommuner, den merkantile afdeling samt ansvaret for den overordnede markedsføring for EUC Nordvestsjælland.

Det er også Malene Grandjean, der står for kontakten til erhvervsliv og kommune i Kalundborg foruden udviklingen af nye uddannelsesmæssige tiltag i Odsherred kommune.

- I Odsherred er vi ved at puste liv i en 10. Basis. Det er et tiende-klassestilbud til de unge, som har brug for ekstra støtte, mere praksisnær undervisning og en tæt kontakt til voksne støttepersoner. Vi og Odsherreds kommune venter os rigtig meget af dette tilbud, og når vi i det kommende skoleår har indsamlet erfaringer, håber jeg på, at det kan udbredes til andre kommuner, fortæller Malene Grandjean - og tilføjer:

- Måske vil det være et kærkomment tilbud også i Kalundborg Kommune.

I spidsen for forandringer

Malene Grandjean har været ansat i EUC Nordvestsjælland i godt fire år, heraf den første tid som rektor på Slotshaven Gymnasium i Holbæk, inden hun fik stillingen som gymnasiedirektør og nu vicedirektør.

I tiden som rektor stod hun i spidsen for en række forandringer, der blandt andet betød, at gymnasiet voksede fra 400 elever i 2015 til 700 i 2019 samtidig med gennemgribende reformforandringer og markant øget trivsel både blandt elever og ansatte.

En trivsel, som også har kunne aflæses i øget gennemførelsesprocent blandt eleverne, og stort set ingen opsigelser blandt de ansatte.

- Det var enestående at opleve, hvordan vi sammen på kort tid skabte en fantastisk udvikling. En udvikling, som også betød, at der typisk har været over 130 ansøgninger til gymnasielærerstillinger, siger Malene - ikke uden en vis stolthed.

- Den positive udvikling er fortsat under den nye rektor Katrine Juul. Samme udvikling blev sat i gang alle­rede i april sidste år på Al­li­ke­lund Gymnasium i Ka­lundborg med den nye rektor, Karen Marie Christensen.

Det er lysten til at udvikle i fællesskab, at få mennesker og organisation til at trives og vokse, som Malene Grandjean nu arbejder videre med som vicedirektør i EUC Nordvestsjælland.