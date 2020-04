Gymnasie elever vender tilbage til skole i det fri

For at minimere risikoen for smitte, blev meget af undervisningen gennemført udenfor.

Skolen har nemlig satset stort på udendørs undervisning, og da vejret var godt, kunne eleverne som planlagt fordele sig i to ender af boldbanen og i et udelokale med pergola-overdækning, tavle og bænkesæt, som skolen indviede i 2018.

- For eleverne er det ikke unaturligt at sidde i skrædderstilling og arbejde på deres computer. For os lidt ældre er det ubekvemt, men for teenagere ser det ud til at fungere, siger rektoren.