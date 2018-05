Se billedserie Alderen på guldhængepilen i Høng kendes ikke præcist, men med sine 5,20 meter i omkreds før stammen deler sig, fortæller, at der ikke er tale om en årsunge. Træarten hedder Salix alba Tristis og er et mellemhøjt, løvfældende træ. Højde 15-20 meter og 4-6 meter bredt. Guldhængepilen vil gerne stå et sted, hvor jorden er fugtigt, det er derfor, man gerne ser den som her stå ved søer i parker. Foto: Susanne Ladefoged

Guldhængepil bliver Evighedstræ nr. 10

Kalundborg - 16. maj 2018 kl. 07:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg var den første kommune i landet, der i 2012 fik Evighedstræer i regi af Danmarks Naturfredningsforening.

På Folkemøde Kalundborg i Høng kåres nu Evighedstræ nummer 10 i Kalundborg kommune - en mastodont af en guldhængepil med et omfang på hele fem meter og 20 centimeter

Guldhængepilen bag biblioteket ud mod bevægelsesparken i Høng er en værdi afløser for den gamle ask bag den tidligere Dommergård - nu Høng bibliotek. Asken blev udnævnt til Evighedstræ i 2013 - men måtte grundet råd lade livet i 2015.

- Den præcise alder på guldhængepilen kendes ikke, men med sin imponerende krone, knudrede grove bark og en omkreds på over fem meter før stammen deler sig i flere stammer vidner om, at det ikke er en årsunge, der nu udnævnes til Evighedstræ, mener Susanne Ladefoged, formand for DN i Kalundborg.

Hun er glad for, at Kalundborg var den første kommune i Danmark, der kårede Evighedstræer, og som nu kan sætte Kalundborgs Evighedstræ nr. 10 på Danmarkskortet.

De ni øvrige træer er morbærtræet i Kalundborg Museums have, platanen ved Kaalund Kloster, egen på Ørnebjerg, blodbøgen ved VAB i Rørby, gråellen i Kildeskoven, trompetkronen ved det nu nedrevne Sæby Sygehus, asken ved Høng Bibliotek, som nu delvis henligger som dødt ved i Høng Skov og delvis er blevet drejet til fine træting, asken ved Bjergsted gadekær og den mange stammede bøg i Vindekilde.

Viden kan redde Danmarks gamle træer

- Ikke alle træer er så heldige som kommunens nye Evighedstræ: Mange gamle træer landet over er faldet for motorsaven, fordi de stod i vejen for en plov, en byggeplads, en vejudvidelse - eller fordi der simpelthen manglede viden om træernes værdi. Med den landsdækkende kampagne om Evighedstræer udpeger og mærker Danmarks Naturfredningsforening (DN) gamle og særlige værdifulde træer, der skal stå for evigt. Mærkningen skal være med til at redde træer fra unødig fældning landet over.

- Med mærkningen ønsker DN Kalundborg at sætte fokus på, at mange store, gamle træer helst skal stå for evigt - også når de er gået ud. Gamle træer er magneter for en mangfoldighed af liv. Her er en rigdom af insekter, svampe, mosser og fugle. De gamle træer fungerer som både bolig og forrådskammer siger Susanne Ladefoged.

- I DN arbejder vi med at sprede viden om, hvordan de gamle træer kan beskyttes, plejes og bevares for at leve og stå længst muligt til glæde for os alle og ikke mindst for de mange insekter, fugle og andre dyr og planter, der er helt afhængige af træerne som bosteder. Mange gamle træer falder på stribe mange steder i landet, så vi er meget glade for, at Kalundborg Kommune forpligter sig til at passe ekstra godt på endnu et stort gammelt træ.

Frivillige aftaler rækker langt

Med DNs kampagne om Evighedstræer indgår Kalundborg Kommune en frivillig aftale med DN om at tage ansvar for at bevare og pleje de gamle, store og særlige værdifulde træer. Landet over har mange lokale DN afdelinger udvalgt og mærket træer til evighedstræer med en frivillig aftale med kommunen eller den private ejer. Aftalen er ikke en formel fredning af træet, men en hensigtserklæring, der forpligter ejeren til at passe på træet så længe, det er muligt.

Kåring lørdag den 26. maj

Alle er inviteret med til diplomoverrækkelsen og påsætningen af skiltet lørdag d. 26. maj. Guldhængepilen står majestætisk bag Høng Bibliotek. Kåringen finder sted som et ekstra indslag på Folkemødet.

Kalundborg Kommune er ejer af træet. Kommunens repræsentant får overrakt diplom og sætter emblem på træet, der nu får lov at stå »for evigt«. Til træet er der fremstillet et genkendeligt emblem, så alle også i fremtiden kan se, at dette træ er specielt udvalgt som Evighedstræ.

Læs mere om kampagnen Evighedstræer på www.dn.dk/evighed