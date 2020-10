Guld og sølv til vin fra Røsnæs

For andet år i træk har den danske vingård, Barfod Vin, der er en ud af fire vingårde på Røsnæs, høstet guldmedalje og international anerkendelse for sine vine.

Barfod Vin er - som sidste år - blevet tildelt guldmedalje, denne gang for sin hvidvin, Barfod Solaris 2019, foruden en sølvmedalje for hvidvinen Barfod Souvignier Gris 2019.

For seks år siden besluttede de at hellige sig vindyrkningen på deres gård på Røsnæs få kilometer fra Røsnæs Fyr og dyrker i dag 16.400 vinstokke på fem hektarer med udsigt ud over Kalundborg Fjord, Sejerøbugten og Storebælt. Dermed er Barfod Vin en af Danmarks fem største vingårde.

- Det handler om flid, viden og omhu. Vi vil gerne vise, at der er rig mulighed for at dyrke vin i Danmark. Vi er sikre på, at vi kun har set toppen af det danske vinbjerg, siger Lise og Povl Barfod.