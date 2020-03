Gudstjenester kan ses online

I øjeblikket kan præsterne Morten Pedersen og Annika Rasmussen ikke holde gudstjeneste som normalt på grund af coronasmitten.

I stedet laver de deres gudstjenester på video, og så kan folk se gudstjenesten på Vor Frue Kirkes hjemmeside.

Der ligger allerede to gudstjenester fra den 15. marts og den 22. marts.

- Vi kan stadig fejre gudstjenesten, selvom det bliver på afstand, siger Morten Pedersen.

Gudstjenesten tager udgangspunkt i søndagens evangelietekst , og udover præsten, så er der kun en frivillig i kirken, som filmer under gudstjenesten.

Ifølge Morten Pedersen er det en stor udfordring at holde en gudstjeneste uden fysisk tilstedeværende menighed.

- Det er langt mere krævende, fordi man ikke får energi fra de tilstedeværende, siger han.

Gudstjenesterne vil blive ved med at blive lavet på video, så længe kirken er aflåst for offentligheden.