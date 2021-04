Foto: Fotograf Per Jensen

Kalundborg Havn har haft sit bedste regnskab nogensinde i 2020. Foto: Per Jensen

Grundsalg lagde mio. til rekord-år på havnen

ERHVERV: Corona-året 2020 havde ingen indflydelse på Kalundborg Havns evne til at tjene penge. Overskuddet inklusive stort grundsalg blev på mere end 61 millioner kroner, og egenkapitalen nærmer sig 300 millioner kroner.

Af Bjarne Robdrup KALUNDBORG: Det bedste år nogensinde. Kalundborg Havn kom ud af 2020 med et rekjordstor regnskab.

Kalundborg Havns bestyrelse godkendte årsresultatet i sit møde mandag 29. marts. Årsrapporten for 2020 skal herefter i henhold til lovgivningen fremsendes til Kalundborg Kommunalbestyrelses godkendelse.

Det er der næppe noget probælem med at opnå.

Årsrapporten fremviser det hidtil bedste resultat nogensinde med et overskud på 61,545 millioner kroner.

Bestyrelsesformand og havnedirektør poienterer, at »resultatet er positivt påvirket af et grundsalg«:

- Renset for avancen det omtalte grundsalg udgør nettoomsætningen i år 2020 i alt 36,85 millioner kroner, hvilket er et plus på cirka 4,6 millioner kroner i forhold til år 2019 - og i øvrigt svarende til en stigning på 14,1 procent.