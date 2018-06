Se billedserie Årets grundlovsfest på Gørlev Idrætsefterskole blev - som altid - et tilløbsstykke, både inde og ude. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Grundlovsfest med livsglæde og trivsel

Kalundborg - 05. juni 2018 kl. 17:59 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Skolen skal bestræbe sig på at udvikle det hele menneske gennem fællesskabet og oplevelser, idræt, samtale, fortælling, naturoplevelser, boglig indlæring, leg, sang, dramatik og skabende arbejde, at fremme unge menneskers evne til at iagttage, opleve, forundres og glædes, at pege på, at den virkelige skole findes i mødet med andre mennesker, gennem elevernes oplevelse af fællesskabets glæder og krav.«

Sådan lyder det blandt andet i Gørlev Idrætsefterskoles formålsparagraf, som hovedbestyrelsesmedlem i DGI og formand for DGI Nordsjælland, Per Frost Henriksen, begejstret tog afsæt i, da han holdt årets grundlovstale på skolen:

- Det er så flot, og det er det liv, alle unge fortjener. I er et fantastisk sted, her på denne efterskole. I kommer videre i livet, og netop i mødet med hinanden, sker dannelsen - det her er en skole for livet. Jeg er lidt misundelig.

I dag fejrer vi Grundloven. Vi bor i et af verdens lykkeligste lande, og vi sætter trivsel rigtig højt på dagsordenen. Vi har grundlaget i hele Danmark for skabe glæder og krav i mødet med hinanden. Det er så vigtigt, at vi tager os godt af hinanden. At vi kan rumme meget mere end os selv, sagde Per Frost Henriksen. Skolens formand, Kim Worch, åbnede dagens program i den propfyldte idrætshal, hvor årets unge gav de mange gæster en gymnastisk oplevelse, før fest og livsglæde fortsatte i solrigt vejr i parken.