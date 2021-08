Se billedserie De grønne rør er symbiosens vartegn og kan ses mange steder i Kalundborg, hvor de fører reststrømme fra en virksomhed videre til en anden, hvor de bliver en ressource. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Grønt tema: Den cirkulære kæmpe er ved at vågne

Kalundborg - 08. april 2020 kl. 12:31 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Tidligere miljøminister Ida Auken (R) har til Altinget kaldt den for »den cirkulære økonomis moder«. Den er blevet besunget af ministre fra Schweiz til Sydkorea, og i februar-nummeret af National Geographic blev den kaldt »et ikon inden for den cirkulære økonomi«. Kalundborg Symbiose har heddet sådan siden 1989, men det offentligt-private samarbejde har eksisteret i snart 50 år.

Med Novo Nordisk, der producerer halvdelen af verdens insulin i Kalundborg, som bannerfører og virksomheder som Equinor (tidligere Statoil), Gyproc, Ørsted og Novozymes med på holdet, sparer symbiosen årligt dens medlemmer for et trecifret millionbeløb under mottoet »en restrøm i én virksomhed bliver til en ressource i en anden«.

På trods af at være besunget som skoleeksemplet på en cirkulær økonomi levede Kalundborg Symbiose dog et noget stille liv i mange år, uden at der kom de store nye tiltag. Men i 2017 søsatte man en ny strategi om at gennemføre ti projekter inden 2025. Fire af dem er i hus, mens man i øjeblikket har tre-fire boblere i søen ifølge sekretariatsleder Lisbeth Randers.

Fra offentlig til privat For nylig tog symbiosens bestyrelse en beslutning, der yderligere baner vejen for at få gang i projekterne. I december valgte man at ændre Kalundborg Symbioses status fra at være en forening, offentligt forankret i Kalundborg Kommune, til at blive en privat forening, der her fra 1. april officielt har sit eget sekretariat med Lisbeth Randers som fultidslønnet sekretariatsleder.

Michael Hallgren, bestyrelsesformand for symbiosen og produktionsdirektør i Novo Nordisk Kalundborg, beskrev i forbindelse med bestyrelsens beslutning i december den beslutning således til Nordvestnyt:

Kalundborgs store industrivirksomheder er alle en del af symbiosen. Foto: Kalundborg Symbiose



- Når vi i symbiosen søger fondspartnerskaber, er de forskellige fonde tit og ofte skruet sådan sammen, at vi godt kan få nogle midler, men skal stille med måske 50 procent i egenbetaling. Den egenbetaling sker typisk i form af den tid, vi bruger, for så får man så lønnen refunderet, når projektet er gennemført.

Kalundborg Symbiose Etableret i 1972 som verdens første industrisymbiose

Et partnerskab mellem elleve offentlige og private virksomheder i Kalundborg

Partnerne er Novo Nordisk, Novozymes, Equinor, Gyproc, Avista Green, Kalundborg Bioenergi, Unibio, Ørsted, Argo, Kalundborg Forsyning, Kalundborg Kommune. Desuden arbejdes tæt sammen med projektet Biopro

Hovedprincip: En reststrøm i en virksomhed bliver til en ressource i en anden. - Det kunne vi ikke gøre, da vi var forankret i kommunen, for her var symbiosen ikke lønbærende, og man havde derfor ikke nogen lønudgifter. Derfor havde man kun en ting at bidrage med som egenbetaling, og det var foreningens kontingentindtægter. På den måde var vi meget begrænset af, hvor store projekter vi kunne være en del af, ved mindre vi skruede kontingentbetalingen helt vildt op for alle symbiosedeltagerne. Derfor valgte vi selv at blive lønbærende, så vi kunne indgå i store projekter, forklarede han.

Skal opbygge sekretariat Indtil videre sidder Lisbeth Randers alene på pinden som den eneste ansatte i sekretariatet, men målet er, at hun skal have bygget et hold på fem-seks mand (m/k) op over de næste fire år. De skal byde ind på projekter både nationalt og internationalt. På det nationale niveau skal det ske gennem Biopro, et bioteksamarbejde mellem Region Sjælland, industrien og universitetsverdenen.

- Biopro har en række eksperter tilknyttet, der er gode til at bruge big data til at screene restfraktioner, der potentielt kan skabe værdi andetsteds. Det er et område, som det er oplagt for symbiosen at gå ind og være projektdeltager på, siger Lisbeth Randers.

Internationalt skal man nu til at se efter nye projekter i EU-regi, blandt andet inden for Horizon Europe - et 100 milliarder euro forsknings- og innovationsprogram.

En lastbil på ved med restprodukter fra Novo til Kalundborg Bioenergis biogasanlæg kører under symbioseledningerne på Asnæsvej i Kalundborg. Foto: Per Christensen



- Der er mange der gerne vil arbejde sammen med os på grund af den anerkendelse og det brand, vi har internationalt. Det skal vi udnytte til eksempelvis at bidrage til at lave nye test- og demonstrationsanlæg, siger sekretariatslederen.

100 procent for medlemmerne Den nyvundne status af privatforening åbner også op for, at man i meget større grad kan komme ud og være konsulenter for andre, der ønsker at banke industriklynger og/eller cirkulære økonomier på benene.

- Vi har været meget ude og holde oplæg, og det har været rigtig mange klap på skuldrene over årene. Men symbiosens struktur gjorde, at vi havde svært ved at gøre mere end det, også fordi vi som offentligt forankret forening hele tiden skulle afbalancere, hvilken kasket vi havde på. Nu kan vi som privat aktør gå ud og tjene medlemmernes interesser 100 procent, og det åbner bare op for nogle helt andre muligheder, siger Lisbeth Randers.