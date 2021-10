Teknik- og miljøudvalget har godkendt, at man kan påbegynde planlægningen af en solcellepark på 80 hektar ved Egemarke Gods udenfor Føllenslev. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Grønt lys til kæmpe solcelleparker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grønt lys til kæmpe solcelleparker

Kalundborg - 07. oktober 2021 kl. 12:30 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Der er lagt op til, at der de kommende år kan komme flere store solcelleparker i Kalundborg Kommune. Et område på 80 hektar syd for Havnsø tilhørende Egemarke Gods samt et område ved Lerchenborg Slot på 63 hektar er begge blevet blåstemplede som værende steder, hvor der kan etableres solceller.

Det står klart, efter at teknik- og miljøudvalget tirsdag godkendte en vurdering, som kommunen har lavet omkring 10 ansøgninger om solcelleanlæg.

- Områderne ved Lerchenborg og Egemarke er dem, hvor det vurderes, at det passer bedst til de retningslinjer og principper, som vi tidligere har besluttet skal tælle ved etableringen af de her solcelleanlæg, siger Jakob Beck Jensen (V), formand for teknik- og miljøudvalget.

Politikerne har samtidig besluttet efter administrationens opfordringer, at man først igangsætter arbejdet omkring et solcelleanlæg ved Egemarke Gods. Anlæggets 80 hektar er samme størrelse som den solcellepark, der i forvejen er ved Lerchenborg på Asnæs.

Tryg ved etableringen I kommunens vurdering af de 10 ansøgninger har man med tal fra 1 til 4 taget stilling til, i hvor vid udstrækning et projekt er tæt på at kunne sættes i gang. Udover områderne ved Lerchenborg og Egemarke, der har fået tallet 1, så er der tre områder på sammenlagt 190 hektar, der vurderes til potentielt at kunne rumme solcelleanlæg i fremtiden.

I alt er der vurderet ansøgninger for områder, der strækker sig over 1190 hektar fra Kragerup i sydøst til Saltbæk Vig i nordvest.

Tidligere i år havde Kalundborg Kommune en høringsfase og et borgermøde, da der skulle udarbejdes et samlet tillæg til kommuneplanen, som fokuserede på de hensyn, der var vigtige at tage, når der skulle etableres solcelleparker. Det indebar blandt andet retningslinjer om fokus på at sikre biodiversitet, afstand til naboer og beskyttelse af vandet.

Derfor føler Jakob Beck Jensen sig tryg ved det fremadrettede arbejde, så solcelleparkerne ikke generer.

- Hvis naboer er bekymrede, så får de mulighed for at blive hørt, for hvert enkelt projekt kommer også i høring. Men jeg mener, at vi har gjort et rigtig godt forarbejde, siger Jakob Beck Jensen.