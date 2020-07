Artiklen: Grønt lys for hårde tacklinger

Grønt lys for hårde tacklinger

- Jeg synes, at det er fedt. Man kan give dem den oplevelse, som man selv fik, i forhold til succes og det at høre til. Du finder ikke en holdsport, hvor man er mere afhængig af holdet end amerikansk fodbold, forklarer Jens Toft, samtidig med at han retter små skønhedsfejl hos de mindste af deltagerne.