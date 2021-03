Se billedserie Anden fase af forskningcentret på Stejlhøj er nu under opførelse. Et byggeprojekt, som først og fremmest opføres i træ. Foto: AP Pension

»Grønt« forskningscenter er på vej

Kalundborg - 29. marts 2021 kl. 16:16 Kontakt redaktionen

Af Bjarne Robdrup

Der er tænkt grønt langt ind i det omfattende byggeri, som AP Pension opfører på Stejlhøj i sit første Kalundborg-projekt - men ikke det sidste.

Det er AP Pensions datterselskab, AP Ejendomme, der sammen med totalentreprenøren, Hoffmann, har sat gang i anden etape i opførelsen af et uddannelses- og forskningscenter, som AP Pension opfører i Kalundborg. De bærende konstruktioner i bygningen er bygget i træ, hvilket er med til at reducere CO2-udledningen i opførelsen.

- Opførelsen af uddannelses- og forskningscentret, Biomanufacturing Project House (BPH), i Kalundborg, som Novo Nordisk Fonden, Novo Nordisk, Novozymes og Professionshøjskolen Absalon står bag, men hvor AP Pensions datterselskab, AP Ejendomme, ejer bygningen, skrider planmæssigt frem, siger Peter Olsson, der er adminitrerende direktør for AP Ejendomme. Han tilføjer, at første spadestik til bygningen blev taget i november 2020, og allerede til september i år står bygningen, der er på 1.550 kvadratmeter, klar.

De bærende konstruktioner stod færdig forleden, og Peter Olsson følger med spænding projektet:

- BPH-bygningen er den første bygning, vi opfører, hvor de bærende konstruktioner er i træ.

Træ både inde og ude

Ved at bygge de bærende konstruktioner i massivt træ tager vi forskud på bæredygtighedskravene. I AP Pension vil vi gerne være med til at bidrage til en bæredygtig og grøn omstilling, og ved at bruge træ i byggeriet er vi med til at reducere CO2-udledningen. Da det i dag er muligt få en langtidsholdbar facade i varmebehandlet massivt træ, bliver facaden også i massivt træ.

BPH-bygningen bliver ikke den sidste bygning, hvor vi bruger træ som en væsentlig del af byggeriet, siger Peter Olsson.

Når BPH i løbet af september, efter planen, står færdig, så har det taget under et år opføre det store hus, som totalentreprenøren Hoffmann står for.

- Med opførelsen af de bærende konstruktioner tager vi hul på næste fase af byggeriet, hvor vi i løbet af april har rejsegilde for bygningen. Vi ser frem til rejsegildet, hvor vi kan fejre det store og flotte stykke arbejde, som håndværkerne udfører. De mange tanker, vi har for bygningen, sørger Hoffmann for bliver til virkelighed på allerbedste vis, fortæller Peter Olsson.

Hos Hoffmann er de glade for at være med til at realisere planerne for bygningen.

Afdelingschef hos Hoffmann, Peter Petersen:

- Det er et rigtigt spændende projekt at være en del af, og vi er glade for at være med på denne opgave. Det er sjældent, at vi får mulighed for at opføre bygninger, hvor de bærende konstruktioner udføres i træ. Vi projekterer og udfører selv de lette facadeelementer, som vi indarbejder i mange af vores projekter. Limtræet er leveret på mål som et færdigt samlesæt, og dermed har vi hurtigt kunnet få monteret de bærende konstruktioner.