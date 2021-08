Se billedserie Efter rundvisning og et møde med Novozymes-folk var der afsat tid til spørgsmål fra pressen til statsministeren. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Grøn turné: Novozymes fik statsminister-besøg

Kalundborg - 13. august 2021 kl. 19:02 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Statsminister Mette Frederiksen er lige nu på en Danmarks-turné med fokus på »den grønne bølge«, og fredag eftermiddag besøgte hun Kalundborg - nærmere bestemt Novozymes, der med sine enzymer til mange formål er en del af den grønne bølge i industrien. Enzymerne afløser nemlig stort set altid skrappe kemikalier og er dermed et stort plus for miljøet.

Læs også: Cykelløb er super reklame

Efter en rundvisning og et møde mellem Novozymes-cheferne og statsministeren var der afsat tid til spørgsmål fra pressen, hvor Nordvestnyt spurgte til logistiske forhold, der kan hjælpe den grønne vækst i Kalundborg, motorvej og en Kattegatforbindelse.

- Der er en bred aftale om motorvejen, som længe har været et stort ønske fra industrien. Kattegatforbindelsen vil jeg derimod ikke udtale mig om, lød det.

Mette Frederiksen bekræftede, at den grønne vækst vil udløse en arbejdskraftmæssig udfordring med øget brug for både højt kvalificeret arbejdskraft og flere faglærte:

- Vi skal bort fra uddannelsessnobberi og have flere til at gå den faglærte vej, som virksomhederne har behov for, tilføjede statsministeren.

Mangel på arbejdskraft

Industrien og organisationer frygter, at der bliver så stor mangel på arbejdskraft, at det vil blive nødvendigt at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark for at sikre tilstrækkelig »grøn« arbejdskraft. Tror du, at det bliver nødvendigt?

- Lad mig først sige, at der altid vil være udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Men det vil i mine øjne være en falliterklæring, hvis vi skal basere vækst i grønne jobs med fremmed arbejdskraft. Den skal vi selv kunne sørge for, sagde Mette Frederiksen, som i øvrigt nåede at se en smule PostNord Danmark Rundt-cykelløb i Holbæk, inden hun kørte videre til Kalundborg - lidt foran både udbryderne og hovedfeltet på rytternes vej til Kalundborg, som var målby på cykelløbets fjerde etape.

Den slags skal der også lige være tid til at opleve, selv om man er en travl statsminister på turné til grønne virksomheder landet over?

- Ja, svarede statsminister Mette Frederiksen med et lille smil.

