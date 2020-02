Grøn Konfirmation ved Vor Frue Kirke

- Konfirmationstøj er dyrt. Det er en stor økonomisk udfordring for nogen trængte familier. Det tøj vi får samlet ind vil blive solgt til overkommelige priser, så alle skulle have råd til at være med, siger Janni Jensen, der er tovholder på projektet.

- Samtidig er det et alternativ for de konfirmander, som godt kunne tænke sig at holde en mere grøn konfirmation. Det er et opgør med køb og smid væk kulturen, fortsætter hun.