Shelby Florent planlægger en stor grillfestival i Kalundborgs Havnepark til august. Privatfoto

Grillfestival er på vej i Kalundborg

Kalundborg - 06. juli 2021 kl. 08:17 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Shelby Florent, som er vant til at arrangere koncerter og kulturfestivaler, er lige nu i gang med at arrangere en grillfestival, som holdes i Kalundborgs Havnepark i august.

- Jeg har været koncertarrangør siden 2007 med base i Danmark. Mit kommende projekt vil bestå af en stor grillfest ved Kalundborg Havn kaldt Kalundborg GrillFestival, oplyser Shelby Florent, der bor i Kalundborg.

Han fortæller, at Kalundborg GrillFestival bliver med liveband, DJ's, burgere, BBQ, sodavand og øl.

- Ventetiden er forbi. Nu er det endelig blevet sommer, og det har været hårde tider for os allesammen under covid-19. Derfor skal vi have en fest, hvor vi alle kan samles rundt om BBQ, livemusik og Dj's ved Kalundborg Havnepark, fastslår Shelby Florent.

Det er et familievenligt arrangement, hvor både børn og voksne meget velkomne.

Der er gratis entré til alle, så man kan tage sin hund, sin ven eller sin veninde med under armen til et hyggeligt heldagsarrangement.

Maden vil blive serveret af professionelle grillmestre, og grillfestivalen i Havneparken lørdag den 21. august vil foregå i tidsrummet fra klokken 10 til 23.

Om sig selv fortæller Shelby Florent, at han er en koncertarrangør med base i Danmark, og han har organiseret arrangementer i Danmark siden 2007 - primært koncerter med baggrund i den afrikanske musik.

- Jeg er passioneret, kvalitetsbevidst og stræber hele tiden efter at skabe unikke kulturelle og musikalske oplevelser for publikummet. Jeg vil gerne bidrage til en øget mangfoldighed og være med til at fremme inklusion og bekæmpe diskrimination. Derfor har jeg underskrevet »Københavns Mangfoldigheds Charter«, med det formål at gøre København til den mest åbne og imødekommende storby i Europa. I 2008 modtog han i øvrigt en pris for at være den bedste afrikanske promoter i Danmark.

- Siden 2007 har jeg holdt en række koncerter i København, hvor udenlandske artister er blevet inviteret og har delt samme scene med danske artister. Jeg er også arrangør for den årlige, afrikanske festival, som hedder »Waka Waka Festival«. Udover livemusik byder festivalerne på dansekonkurrencer, kulinariske specialiteter og afterparty med DJ's

- Da jeg nu bor i Kalundborg Kommune, har jeg et ønske om også at gøre Kalundborg til den mest åbne og imødekommende by i Europa, nævner Shelby Florent, som altså lægger ud med en grillfestival.