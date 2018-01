I 18 år har Niels og Helle Bodholt drevet Feriebyens Grillperle i Kaldred. Nu vil ægteparret sælge grillen, da Niels Bodholt er blevet ramt af en kronisk sygdom. Foto: Thomas Rye

Grillbar er sat til salg

Kalundborg - 09. januar 2018 kl. 16:35 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det var ikke lige sådan, at vi havde forestillet os det skulle ende.

Helle Bodholt ser sig vemodigt om i lokalerne i grillbaren, som hun og ægtemanden Niels Bodholt sammen har drevet igennem 18 år. Nu er det imidlertid slut. Ægteparret har besluttet at selv om det gør ondt, så er de nød til at sælge, hvad de betegner som deres livsværk, Feriebyens Grillperle.

- Imellem jul og nytår var vi ved lægen. Niels fik konstateret en kronisk sygdom, der gør at hans helbred ikke kan holde til at stå i grillen længere. Lægen rådede ham direkte til at stoppe med at arbejde, fortæller Helle Bodholt.

Det er kun to år siden at grillbaren genåbnede efter den nedbrændte ved en påsat brand tilbage i marts 2012. Siden da har der været travlhed i Feriebyens Grillperle.

- Det gør det faktisk sværere at sige farvel til. Der er altid gang i grillen, og vi har en stor gruppe af loyale og søde kunder, som det bliver svært at skulle sige farvel til, siger Niels Bodholt.

På samme tid har ægteparret det bedst med at stoppe, mens forretningen stadig væk er på toppen.

- Mit helbred har skrantet et stykke tid. Vi har været nød til at indskrænke åbningstiderne, nogle gange har vi måtte lukke før tid, og det bliver desværre ikke bedre, siger Niels Bodholt.

Parret har endnu ikke fundet ud af, hvad de vil bruge deres tid til, når de har fået solgt Feriebyens Grillperle.

- Det vil være for svært for os, at blive boende ved siden af grillen. Derfor sælger vi både hus og grillbar. Derefter bliver vores første prioritet at få rettet op på Niels helbred, siger Helle Bodholt og fortsætter.

- De sidste år har grillen taget størstedelen af vores tid. I det mindste får vi nu mere tid til familien og børnebørnene, siger hun.

Feriebyens Grillperle nedbrændte den 1. marts 2012. Politiet mente, at branden var påsat, derfor kunne Niels og Helle Bodholdt Andersen i første omgang ikke få lov at genopbygge deres levebrød. Byggeriet blev yderligere forsinket, da politiet mistænkte ægteparret for selv at stå bag brandstiftelsen.

Parret blev fuldstændig renset for beskyldningerne, men nu viste det sig, at det ikke var uden videre at få tilladelse til at genbygge den nedbrændte grillbar af Kalundborg Kommune, hvilket forsinkede projektet yderligere.

Ægteparret har gennem hele forløbet oplevet stor opbakning både fra lokale beboere såvel som sommerhusgæster i Kaldred og omegn. Flere lokale frivillige hjalp blandt andet ægteparret med at genbygge den nedbrændte grillbar.

Feriebyens Grillperle har åbent som normalt indtil den bliver solgt.