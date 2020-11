En gruppeleder fra en lokal spejderforening fra Kalundborgs opland har fået frataget lederretten, oplyser generalsekretær i Det Danske Spejderkorps Morten Gade. Foto: Morten Hatting Voltelen Foto: Morten Hatting Voltelen

Greb ikke ind efter krænkelser: Nøl koster spejderleder lederrollen

En gruppeleder har mistet retten til at fungere som leder i en lokal spejderforening fra Kalundborgs opland, efter det i august kom frem, at han muligvis havde nølet med at få suspenderet en 37-årig spejderleder, der var sigtet for blufærdighedskrænkelser.

Gruppelederen har selv været suspenderet siden, og nu har et internt og uafhængigt nævn hos Det Danske Spejderkorps taget stilling til hans videre skæbne på baggrund af en intern undersøgelse og besluttet, at han ikke lægere skal have ret til at fungere som leder i den lokale spejderforening.

- Nævnet har truffet en afgørelse, hvor det har lagt vægt på, at det på den ene side har været en svær situation for ham, fordi der er blevet begået alle mulige fejl rundt omkring ham - også af os i landsorganisationen - og han på den anden side har svigtet sit ansvar i denne her sag, siger Morten Gade, der er generalsekretær i Det Danske Spejderkorps.

Gruppelederen bliver ikke ekskluderet af Det Danske Spejderkorps og vil fremover kunne stille op som leder i andre spejderforeninger.

- Det er igen meget vigtige at understrege, at han ikke har gjort noget i forhold til den krænkede pige eller andre spejdere, det han har gjort er, at han ikke har kunnet finde ud af at reagere hurtigt og kraftigt nok, siger Morten Gade om baggrunden for sanktionen.

I august kom det frem, at den nu dømte, 37-årige spejderleder, havde fået lov til at fortsætte sit frivillige arbejde i syv måneder efter, at han var blevet sigtet for at have sendt porno til en spejderpige fra foreningen. Politiet har siden erkendt, at myndigheden, i forbindelse med sigtelsen, burde have underrettet Rigsadvokaten, der kunne have taget stilling til, om den lokale spejderforening skulle være blevet underrettet om sagen med henblik på en suspendering.

I samme forbindelse kom det frem, at gruppelederen fra den lokale forening var blevet instrueret i at suspendere den sigtede spejderleder i november 2019, men at den sigtede stadig fungerede i sit frivillige arbejde i hvert fald en måned efter.

Det Danske Spejderkorps har siden august ændret sine interne procedurer for, hvordan frivillige ledere i organisationen suspenderes, så ansvaret for en suspendering nu ligger hos en ansat fra landsforbundet.

- Det er en svær rolle, han har siddet i i denne her sammenhæng, som vi ikke ønsker, at en anden skal sidde i en anden gang. Den, som skal sikre denne her suspendering, skal være en person, som ikke er tæt på, siger Morten Gade. De to omtalte tidligere spejderledere er familiemæssigt relateret, da de er fætre.

Morten Gade oplyser, at der er blevet nedsat en ny bestyrelse i den lokale spejderforening, og at Det Danske Spejderkorps i øjeblikket gennemfører et forløb, der skal hjælpe den nye bestyrelse godt i gang.