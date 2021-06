Da færgerne var gratis sidste sommer gav det fyldte dæk mod både Sejerø og Nekselø. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Gratis sommerfærger vækker glæde på Sejerø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Gratis sommerfærger vækker glæde på Sejerø

Kalundborg - 08. juni 2021 kl. 12:33 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Butikker, spisesteder og andre turisttilbud på Sejerø har fået et rygstød i drømmen om endnu en travl sommer på øen.

I fredags vedtog alle Folketingets partier - undtagen Nye Borgerlige og Liberal Alliance - nemlig en sommerhjælpepakke, der giver 75 mio. kr. til gratis færgeoverfart i 30 dage for gående, cyklister og biler med handicapparkeringskort.

Ordningen er lig den, der sidste år medvirkede til, at blandt ander Sejerøbugtens Færger til Nekselø og Sejerø oplevede en gevaldig stigning i antallet af passagerer - fra knap 17.000 til 40.000 passagerer alene i juli.

Derfor giver sommerpakken færgeruternes overfartsleder Rune Karstoft Nilsson forhåbninger om endnu en sommer med fyldte færgedæk.

- Vi er glade for støtten, det er helt fantastisk. Det sker for øernes skyld, så forhåbentlig kommer der til at være rigtig mange mennesker, siger overfartslederen.

Lokkede nye turister til Hos Sejerøs beboerforening er det også lutter positivt, at flere besøgende kommer og blander sig med de lokale.

- Det var stor glæde sidste år, og flere besøgende hjælper Sejerøs turismeerhverv betragtelig. Forhåbentlig vil de komme igen, selv når det så koster penge, siger Henry Larsen, formand for Sejerø Beboerforening.

På øens campingplads, Sejerø Camping, giver aftalen fornyet håb om en gentagelse af sidste års »rigtigt travle« sommer. Her fik de rigtig mange besøg fra folk, som ikke havde været på Sejerø før, hvor de gratis færger havde lokket dem til.

- Lige nu har vi ikke nær så mange reservationer som sidste år, så det er fantastisk, at der bliver gjort noget for øerne. Folk kommer tit tilbage, når de har været her, siger Sejerø Campings lejrchef, Tina Heltborg.

Burde altid være gratis Til forskel fra sidste år, hvor færgerne endte med at være gratis fra juli til september, vil det i år være op til de enkelte færgeoperatører at finde en sammenhængende periode på 30 dage, hvor sejladsen bliver gratis.

Det tidsrum vil Sejerøbugtens Færger finde frem til i dialog med beboerne og turistmiljøet på Sejerø.

- Vi vil gerne koordinere det med folk på øen, så vi finder et tidspunkt, der er mest fordelagtigt. Det er godt, at vi selv må bestemme, hvornår det er, så vi kan tilpasse det øens behov, siger Rune Karstoft Nilsson.

Selv om der er glæde over tiltaget, ærgrer det Sejerø Camping, at det kun bliver 30 dage med gratis færge.

- Jeg synes, at færgen burde være gratis altid, siger Tina Heltborg.

- Det er lidt forkert, at perioden ikke er længere, for sidste år gav det efteråret med, hvor sæsonen normalt slutter samtidig med skolernes sommerferie.

Samtidig mener Tina Heltborg, at initiativet er blevet fremtryllet lidt for sent.

- Der er mange, som måske har planlagt ferie allerede, så det havde været rart at vide tidligere, siger hun.

I den politiske aftale er der lagt op til, at færgerne fastsætter et loft på gratis billetter, så lokale beboere ikke oplever, at de ikke kan komme med færgen. Det var dog ifølge Rune Karstoft Nilsson ikke et problem sidste år på Sejerøbugtens Færger, og heller ikke Henry Larsen fra beboerforeningen oplevede udfordringer, hvad det angik.

- Sejladsen til Sejerø er længere, og sejerøbeboerne er vant til at booke i forvejen, så vi blev ikke overrendt som andre øer, siger Henry Larsen.