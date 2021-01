Gratis kits til affaldsindsamlere

Der har imidlertid indtil nu ikke været nogen forespørgsel på udlevering af gratis affaldssække og sækkemærker, og administrationen foreslår, at tilbuddet ændres til et gratis affaldskit. Det skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til på sit møde den 7. januar.

Et affaldskit vil bestå af en affaldssnapper, en refleksvest, to affaldssække, to sækkemærker samt et par handsker.