Remote Care er en ny service, der giver høreapparatsbrugere mulighed for at få finjustereret høreapparaterne direkte fra hjemmet. PR-foto

Gratis høreprøve på apoteker

Ved samme lejlighed kan man høre mere om Remote Care, der er en ny service, som giver høreapparatsbrugere mulighed for at få finjustereret høreapparaterne direkte fra hjemmet. Teknikken, der netop er lanceret i Din Hørespecialist i Kalundborg, har været i støbeskeen gennem længere tid, men er blevet fremskyndet på grund af covid-19.

Mange danskere prøver i øjeblikket at begrænse den fysiske kontakt, og det har ifølge Rebecca Jappe, der er hørespecialist hos Din Hørespecialist i Kalundborg, holdt mange borgere fra tilstrækkelig hjælp med høreapparatet. I den forbindelse er Remote Care særligt praktisk, fordi hørespecialisten kan justere høreapparatet nøjagtigt efter brugerens behov, mens brugeren sidder med høreapparatet på hjemme hos dem selv. Hun opfordrer derfor også alle interesserede til at komme på apoteket den 14. oktober.

Hidtil har brugere af høreapparater måtte acceptere, at uanset hvor godt et høreapparat er, vil det altid lyde som et høreapparat, men med MOMENT er lydforsinkelsen hele 10-12 gange mindre i forhold til de bedste produkter på markedet. Det gør, at man for første gang nogensinde kommer den kunstige, metalliske lyd, som mange brugere ellers oplever, til livs.