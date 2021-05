Se billedserie Kalundborg Golfklub holdt i slutningen af april 'Golfens Dag', hvor alle golf-interesserede fik muligheden for at prøve kræfter med sporten. Foto: Magnus Eg Møller

Gratis golf-tilbud til kronisk syge

Kalundborg - 17. maj 2021 kl. 06:14 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Lider du af en kronisk sygdom, eller har du været igennem et kræftforløb, inviterer Kalundborg Golfklub i samarbejde med kommunens sundhedscenter og de lokale patientforeninger til golf i juni måned. Hver torsdag i juni fra klokken 15.30 og et par timer frem vil frivillige i golfklubben og professionel golfinstruktør og klubmanager i Kalundborg Golfklub, Thomas Andersen, lære fra sig og give en introduktion til golfsporten.

- Nogen tænker måske, at deres skavanker betyder, at de ikke kan dyrke motion, men med golf kan man starte i det små og gøre det i sit eget tempo. Har man gigt i hænderne, kan man få nogle andre greb på køllerne, og han man gangbesvær er der mulighed for at bevæge sig rundt i en golfvogn, siger Thomas Andersen.

Forløbet er en del af Dansk Golf Unions landsdækkende projekt 'Sund med Golf'. I år deltager 35 golfklubber i hele landet. Ifølge projektleder Peter van Zanten fra Dansk Golf Union kan projektet bruges i forlængelse af tilbuddene fra kommunernes sundhedscentre.

- Kommunerne har mange tilbud om træning og motion til patienter, men der mangler noget, når deres forløb er færdige. Her tilbyder vi dem muligheden for at prøve at fortsætte i foreningslivet og for at finde ud af, om golf måske er den rette motionsform for dem, siger Peter van Zanten.

Projektet løb også af stablen sidste år, men coronapandemien medførte en række udfordringer, der gjorde det svært for golfklubberne. I år - efter længere tids nedlukning på grund af netop coronapandemien - er det en ekstra god idé at tage på golfbanen, mener Peter van Zanten:

- Ens mentale sundhed bliver styrket, og man får en masse frisk luft. Det, tror jeg, er ekstra vigtigt ovenpå nedlukningen. Jeg håber, der er en masse, der tager imod tilbuddet og giver golfen en chance, og jeg håber, de oplever en mærkbar ændring i deres fysiske og mentale tilstand. Golf er en social sport. Det handler om motion, fællesskab og naturen, og jeg håber, der er nogen, der bliver bidt af det, siger han.

Hos Kalundborg Golfklub er de første tilmeldinger til arrangementet allerede tikket ind.

- Jeg håber, arrangementet kan blive en øjenåbner for deltagerne. Golfspillet og atmosfæren på golfbanen kan give kronisk syge mulighed for både frisk og luft og socialt samvær i den dejlige natur. Selvfølgelig håber vi også, at sådan et arrangement kan give nogle medlemmer i golfklubben, siger klubmanager Thomas Andersen.

Der er plads til op til 24 deltagere, og det er muligt at tilmelde sig til enkelte dage eller til alle fire. Man må også gerne tage mænd, koner, kærester og venner med. Skulle interessen for arrangementet ende med at blive så stor, at alle pladser bliver besat, har Thomas Andersen og Kalundborg Golfklub en plan B:

- Så kører vi bare en omgang mere, siger han.