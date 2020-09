Det bliver gratis for fodgængere og cyklister at tage færgen til og fra Sejerø og Nekselø resten af året. Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: Gratis at tage færgen resten af året Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gratis at tage færgen resten af året

Kalundborg - 30. september 2020 kl. 09:31 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Det har været en stor succes at man i denne sommer har kunnet rejse gratis med færgerne til Sejerø og Nekselø. Faktisk har succesen været så stor, at man i Kalundborg Kommune har besluttet at forlænge ordningen endnu en gang.

- Vi har besluttet, at det skal være muligt at rejse gratis med de to færger resten af året. Selvom vi har oplevet en nedgang i antallet af passagerer i september i forhold til de tidligere måneder, så har vi stadig markant flere gæster end vi plejer, så vi håber vi kan lokke nogle ekstra besøgende til Sejerø og Nekselø i efterårsmånederne, siger Rune Nilsson, der er overfartsleder hos Sejerøbugtens Færger.

Mens de første tre måneder med gratis færge var finansieret med ekstraordinære midler givet i forbindelse med coronakrisen, vil de resterende måneder bliver finansieret med de midler som kommunen normalt modtager i støtte til færgerne.

På Sejerø er formand for Sejerø Beboerforening Henry Larsen begejstret for initiativet.

- Det synes vi er en rigtig god ide. I løbet af sommeren har vi haft mange flere besøgende end normalt. Det betyder flere kroner i kassen hos lokale erhvervsdrivende, og samtidig at flere får øjnene op for hvad Sejerø har at byde på, og at de måske får lyst til at besøge Sejerø en anden gang, siger han.

Ordningen med gratis færge gælder for fodgængere og cyklister. Ønsker man at have en bil med færgen, skal man fortsat betale billet for den.