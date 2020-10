Gospel, Blichfeldt og andre fristelser

Linda Andrews, der er tidligere vinder af X Factor, danner sammen med Nadia Nouamani gospelgruppen Andrews Sisters og vil, ud over at synge kor, give kalundborgenserne fantastiske versioner af gospelklassikere og julesange.

Martin Jønsson er særdeles godt bekendt med gospelgenren og har desuden spillet med en lang række prominente kunstnere. Med sig har han saxofonisten Ulrik Bust, der ligeledes er kendt i hele landet for sit eminente saxofonspil. På trommer er det Mads Andersen, der sørger for at hele orkesteret kommer til at swinge sammen med bassisten Morten Maltesen.