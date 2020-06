Se billedserie Med Kirkebugten i baggrunden har Claus Rogert Hansen fundet en af de mange flotte udsigter på golfbanen. Fotos: Jørn Nymand

Golf med 15 hullers flot havudsigt

Man kan hurtigt blive bjergtaget, når man besøger Kalundborg Golfklub og går en runde på banen. Ved 15 af de 18 af hullerne er der udsigt til vand. På den ene side er det Kalundborg Fjord, mens det på den anden er Sejerø Bugt, man kan stornyde, mens man prøver at koncentrere sig om at ramme golfbolden, så den når sit mål med så få slag som muligt.

Helt nemt er det nok ikke for de fleste.

- Nej, det er ofte sådan, at når man spiller her første gang, så er det tit hul nummer 13, man husker tilbage på som noget ganske særligt. Der er nemlig et ret stort vandhul, som skal passeres. Et vandhul som nu er fyldt med tusindvis af golfbolde, fortæller en smilende Claus Rogert Hansen fra golfklubbens rekrutteringsudvalg.

Netop det med at skaffe nye medlemmer er en meget vigtig opgave i golfklubben, for selv om der er godt fyldt godt op på klubbens parkeringsplads, så er der stadig plads til flere medlemmer, også selv om golfsporten er en af de få sportsgrene, som ikke har været så hårdt ramt af coronakrisen. Mens mange andre aktiviteter lå stille i tre måneder, så har medlemmerne i Kalundborg Golfklub stadig i det meste af den lange periode kunne dyrke deres sport med de retningslinjer, der blev udstukket.

- Det er dog ikke alle spillerne, som har benyttet sig af den mulighed, siger Claus Rogert Hansen. Der er stadig nogle, som ikke er kommet tilbage på banen endnu.

Han har været med i klubben i en lang årrække og kan med stor sikkerhed pege og fortælle, hvad det er man kan se i det fjerne ude fra de grønne og kuperede golfarealer: Odense, kranen på Lindø Værftet, Samsø, Sejerø, Ordrup Næs og en række andre steder, der ligger langt væk. Så hvis spillet ikke rigtigt fungere, så kan man i det mindste nyde udsigten i løbet af de fire timer, som det cirka tager at gå den omkring 10 km lange vej rundt til de 18 huller.

Inden længe åbnes adgangen for alle til golfklubben med den unikke beliggenhed. Kalundborg Golfklubs træner og manager Thomas Andersen har nemlig indgået en sponsoraftale med Nordeafonden, som giver både børn, unge og voksne mulighed for helt gratis i tre dage at komme ud i golfklubben og opleve herlighederne på nærmeste hold.

- Ja, og så betaler Nordeafonden desuden også for frokost hver dag i de tre dage, vi holder Sjov Sommergolf.

Thomas Andesen fortæller videre, at normalt er Sjov Sommergolf for børn og unge, men i år udvider klubben det også til voksne efter at Nordeafonden er kommet med som sponsor.

- Så alle både golfspillere og ikke-golfspillere er velkomne fra onsdag den 1. til og med fredag den 3. juli fra kl. 9-15 her i golfklubben, siger Thomas Andersen.

Når sommergolfen slutter om fredagen, venter der oven i købet deltagerne en goodiebag fra Nordeafonden.

- Det er en perfekt mulighed for at snuse til golfsporten, mener Thomas Andersen. Der er tilmelding senest 26. juni på telefon eller mail til golfklubben.

Golfklubben på Røsnæs har også gang i et andet initiativ, for at rekruttere flere medlemmer til sporten. Man kan nemlig tegne et prøvemedlemsskab på tre måneder, hvor man modtager undervisning i både regler og spillet.

Deltagerne låner udstyr i prøveperioden, og så snart man mestrer de grundlæggnede færdigheder, får man adgang til 18 huls banen.

Thomas Andersen og Claus Rogert Hansen understreger at golf er en rigtig god sport i forhold til faren for coronasmitte. Man har kun fysisk kontakt med sit eget udstyr og man går maksimalt i grupper på fire personer.

I Kalundborg Golfklub har man forventninger om et større rykind af gæstespillere i denne sommer i forhold til tidligere, da langt de fleste danskere holder sommerferie i Danmark.

I golfklubben håber man, at når gæsterne har gået de 18 huller, så har de fået så mange positive indtryk, at de vender tilbage igen og igen.