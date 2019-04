Golf er sundt, sjovt og har en positiv effekt på blodsukkeret. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Golf har en positiv effekt på blodsukkeret

Kalundborg - 10. april 2019 kl. 08:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag d. 28. april holder Kalundborg Golfklub og Diabetesforeningen »Golfens Dag« fra kl. 11 til 13.

Hovedformålet er at gøre opmærksom på, at motion er en uhyre vigtig del af behandlingen af diabetes. I Danmark går der ca. 60.000 personer rundt med diabetes uden at være klar over det. Endnu flere er i risikogruppen for at udvikle diabetes og mange er heller ikke klar over, at motion er en rigtig god vej til at leve bedre med sygdommen eller måske helt undgå den. Adskillige forsøg har vist, at golf er en rigtig god motionsform for diabetikere. Ved at gå en rask tur på golfbanen får man en masse bevægelse af hele kroppen, som er medvirkende til at ens blodsukker falder.

Der vil være mulighed for at prøve dels golfspillet, og samtidig få mulighed for at måle sit blodsukker såvel før som efter lidt golfspil. Der måles dels før man starter, og derefter når man slutter, og her vil man klart kunne se effekten af motionen.

Der vil også være mulighed for at få lavet en risikotest i form af et spørgeskema, så hvis man er i tvivl om, man skulle være i risikogruppen for at udvikle diabetes, så kan man få svar på det, lyder det i en fælles pressemeddelelse fra golfklubben og diabetesforeningen.

Skulle man være interesseret i at prøve golfspillet, så er der låneudstyr til rådighed, og der vil være dels lidt instruktion og dels spil på klubbens par 3-bane. Hvis man ikke ønsker at prøve golfen, men godt vil måle blodsukker og se effekten af motion, så arrangeres der også en rask gåtur på golfbanen. Det er en ca. 2,5 km tur, hvor man kan få rørt sig i lettere kuperet terræn, men samtidig også nyde den helt fantastiske natur, der er omkring golfbanen.

Der er mange, som har den opfattelse, at golf ikke er en effektiv motionsform, men forsøg og målinger har vist, at blot det at slå ét golfslag giver den sammen effekt, som hvis man tager én armstrækning. At man så samtidig går en tur på seks til ni km, så bliver det til adskillige slag og dermed også en masse godt for kroppen. Det er denne effekt, diabetesforeningen og golfklubben godt vil videregive og opfordre til at prøve.

Kalundborg Golfklub og den lokale diabetesforening håber, at så mange som muligt vil gribe den mulighed for dels at få klarhed over ens helbred og dels af få øjnene op for en anden motionsform, som måske ikke ligger lige for.