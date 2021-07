Se billedserie Farvede plastikbolde hjalp arrangørerne af Gørlev Kræmmermarked med at holde styr på, at der ikke blev lukket for mange ind på pladsen ad gangen. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Gørlev Kræmmermarked er tilbage

Kalundborg - 10. juli 2021 kl. 15:50 Af Thomas Rye

Trods regn, manglende heste og frustration over stramme Coronarestriktioner var arrangørerne af Gørlev Kræmmermarked glade for at kunne genåbne i weekenden.

Efter at have været lukket ned hele sidste år vendte Gørlev Hesteskue og Kræmmermarked i weekenden endelig tilbage. Alt var dog langt fra som det plejede. På grund af forskellige Coronarestriktioner havde arrangørerne på årets første marked helt måtte droppe hestene.

- Vi håbede til det sidste, men vi kunne ikke forlig reglerne for et kræmmermarked med reglerne for et dyrskue, som hesteskuet ville falde ind under, forklarer Jørgen Arnam- Olsen fra bestyrelsen.

I stedet valgte arrangørerne at gennemføre arrangementet som et rent kræmmermarked, men også dette var underlagt strenge restriktioner.

- Selvom vi har en stor plads med 12.000 kvadratmeter at gøre godt med, må der ikke være mere end 500 mennesker på pladsen ad gangen. Det tæller både kræmmere, frivillige og gæster. Eneste undtagelse er de folk som arbejder for tivoliet. Når man får en løn for at være her, så tæller man af en eller anden grund ikke med i regnskabet, siger Helge Carlson fra bestyrelsen.

Løsningen blev et system med en stor pose med plastikbolde ved indgangen. Hver gang en tilskuer kom ind på pladsen, blev en af boldene lagt ned i en spand. Når posen var tom, måtte der ikke lukkes flere ind på pladsen.

- Lige nu er der ikke så mange gæster på grund af regnvejret, men i løbet af de fire timer vi havde åbent fredag aften, stod gæsterne faktisk i kø for at komme ind, og vi nåede at runde tusinde gæster i løbet af tirsdagen. Det er vi faktisk meget tilfredse med, siger Jørgen Arnam-Olsen.

På trods af den tydelige frustration over de mange restriktioner som markedet var underlagt, var arrangørerne da heller ikke i tvivl om, at man skulle gennemføre sommerens udgave af Gørlev Kræmmermarked.

- Vi trængte alle sammen til at komme i gang igen og vise folk vi stadig er her. Det er farligt at være lukket ned for længe ad gangen, mener Jørgen Arnam- Olsen.

Det var da heller ikke et problem at finde kræmmere til markedet.

- Da vi åbnede pladsen onsdag, holdt de næsten i kø for at komme ind på pladsen. Det minder mig mest af alt om, når man slipper en flok kåde tyrekalve på græs om foråret. De havde sådan savnet det, griner Helge Carlson.

Arrangørerne håber at efterårets udgave af Gørlev Hesteskue og Kræmmermarked i uge 34 kan gennemføres som normalt med heste og det hele.