Gør klar til efter corona med caféer og events

Kalundborg - 16. februar 2021 kl. 18:24 Af Eva Lyng Johansen

Symb er lukket i denne tid, men der foregår en hel del alligevel.

Blandt andet er Symb Internationals ved at se dagens lys. Som en af opgaverne i den rammeaftale, som Symb og Kalundborg Kommune har indgået for 2021, vil Symb forsætte med at udvikle et internationalt miljø i Symb.

Symb Musketeers er indercirklen i dette arbejde. Gruppen består af internationale borgere, der sammen med en repræsentant fra Symb, udvikler og afvikler en række events og aktiviteter for internationale borgere.

Gruppen mødes i denne tid for at udvikle skitsen til årets program. Kommer du fra det internationale miljø i Kalundborg og har du lyst til at være med til at stå for en masse levende netværk og sjove aktiviteter, så kontakt endelig Symb sekretariatsleder Louise Kolbjørn.

Symbs internationale Cafe vil i 2021 byde på en række forskellige events og aktiviteter. Noget af det, der vil være på dagsordenen, er »Meet the danes«, hvor internationale lokale borgere mødes omkring en »speeddating« for at lære hinanden at kende. Et andet koncept er »Meet & eat«. Når coronaen er under kontrol, vil deltagerne tage en ret fra deres hjemegn med til et dejligt eksotisk og lækkert sammenskudsgilde.

Der er også planer om mere informative events. For eksempel et informationsmøde omkring praktiske og administrative vilkår, når man flytter til Danmark såsom bankkonto, skatteforhold og lignende.

Der er også idéer om spilleaften - gerne sammen med studerende fra Absalon. Og i slutningen af året selvfølgelig jule tapas, som er en julefrokost med internationalt format, hvor alle tager deres hjemlands julespecialitet med.

Alle der er interesserede i at knytte kontakter til internationale borgere vil blive inviteret. Symb Internationals er altså også for lokale uden international tilknytning - netop fordi Symb ønsker at samle mennesker på tværs og skabe brede netværk.

Udover de nævnte arrangementer vil Symb Internationals også stå for "Eat with the locals", som forhåbentlig vækker interesse blandt vore internationale medborgere. Her er det lokale borgere og familier, der inviterer en familie eller en gruppe af internationale borgere hjem til middag og hygge.