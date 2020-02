Se billedserie I vinterferien har børn fra flere af kommunens skoler øvet sig på tricks og cirkusnumre, der fremføres i morgen kl. 15-17 på ungdomsskolen i Kalundborg. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Gøgleri, ild og trylleri på ungdomsskolen

Kalundborg - 13. februar 2020 Af Anna Egeris Karstoft

Vinterferien har stået i gøgleriets tegn på Ungdomsskolen i Kalundborg, hvor 3. og 4. klasse-elever fra flere af kommunens skoler har forsøgt sig som cirkusprinsesser og tryllekunstnere i Cirkus O'Laiskis årligt tilbagevendende vintercirkus.

I morgen kl. 15-17 kulminerer det hele med en forestilling, der byder på både trylleri, ild, glasskår og akrobatik. Og torsdag var de unge travlt beskæftiget med at finpudse de sidste tricks og numre.

En gruppe piger øvede sig i at stå på hænder, imens en dreng kastede en diablo højt op i luften for at gribe den med en snor spændt ud mellem to pinde. Ved siden af blev der jongleret med kejler, og et par højtragende piger vandrede rundt på stylter.

Cirkus O'Laiski træner normalt mandag og onsdag kl. 14-17.30 i deres øvelokaler på ungdomsskolen i Kalundborg og henvender sig til børn og unge fra 3. klasse til og med 15 år. De børn, der har været med i vinterferien er dog, for de flestes vedkommende, med for første gang, fortæller Morten Smidt, der er klubmedarbejder i Kalundborg Kommune og fast tilknyttet Cirkus O'Laiski.

- Det handler også om at introducere de nye 3. klasser for det, vi laver heroppe, siger han og tilføjer, at han har været ude hos kommunens 3. klasser for at reklamere lidt for vinterferieaktiviteten.

Freja Gothart på 11 år fra Årby Skole har været med for første gang.

- Det har været sjovt at lære nogle andre børn at kende og lære at gå på stylter, siger hun.