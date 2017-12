Se billedserie Tom Pedersen står sammen med Nathalie og Rolf for salget af nytårskrudt i Kvickly i Kalundborg. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Godt salg i krudt og nytårsskyts Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Godt salg i krudt og nytårsskyts

Kalundborg - 28. december 2017 kl. 15:37 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var først onsdag den 27. december, at det blev lovligt at affyre fyrværkeri i Danmark, men siden den 15. december har det været lovligt at købe og sælge fyrværkeri. I Kvickly i Kalundborg åbnede man dog først fyrværkerisalget torsdag morgen.

- Vi har det princip, at vi først vil sælge fyrværkeri, når vores kunder også har mulighed for at skyde det af. Derudover skulle vi også lige have julen overstået, siger varehuschef Kirst Thygesen.

Fyrværkeriet er en populær vare blandt Kvicklys kunder, fortæller vareuschefen, og det er særligt børnene og de voksne mænd, som er begejstrede for nytårskrudtet.

- Det er helt klart mest mændene der står i kø ved vores fyrværkerisalg, fortæller varehuschef Kirsti Thygesen, der fortsætter:

- Der er især salg i vores store familiepakker, og så i de rigtig store raketter og bomberør og magasiner, siger hun.

I Kvickly sælger man nytårskrudtet inde i butikken.

- Der er en række sikkerhedsregler som vi skal overholde for at kunne sælge nytårsfyrværkeri i butikken. Vi må kun have en vis mængde udstillet heroppe, og så har vi et lille lager låst forsvarligt af vejen i kælderen. Resten er opbevaret på et fjernlager, men det er en service vi gerne vil yde vores kunder, så de kan købe deres nytårskrudt, når de alligevel skal handle ind, siger Kirsti Thygesen.