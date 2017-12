Se billedserie Godsejer Birgitte Dinesen: - Nu skal forældrene så køre børnene i skole, da vejen til Slagelse er alt for trafikeret til, at man kan cykle på strækningen. PR-foto Foto: MØLLER

Send til din ven. X Artiklen: Godsejeren på Kragerup kæmper for busrute 490 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Godsejeren på Kragerup kæmper for busrute 490

Kalundborg - 03. december 2017 kl. 10:50 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der er masser af mennesker med bussen morgen og eftermiddag/aften, også på strækningen mellem Slagelse og Ruds Vedby. Busruten har stor betydning for mange af de unge, der arbejder hos os på Kragerup Gods, fordi den kører, så at sige, lige til døren. Det er et stort problem, hvis Region Sjælland fastholder, at dele af ruten skal lukkes ned fra 10. december.

Det siger godsejer Birgitte Dinesen, Kragerup Gods, til Nordvestnyt.

Baggrunden er, at Region Sjælland har besluttet, at busrute 490, der kører fra Slagelse over Jyderup og Mørkøv til Svinninge, skal indskrænkes på den sydligste del af strækningen. Det sker med henvisning til, at der er togforbindelse mellem Slagelse og Ruds Vedby.

Det argument kan Birgitte Dinesen godt forstå.

- Problemet er bare, at der er godt og vel tre km fra stationen i Ruds Vedby og ud til godset, der er de unges arbejdsplads. Afstanden er i sig selv et problem, og det er tidsfaktoren også. I dag er det således, at rute 490 stopper på Nykøbingvej lige over for godset. Det betyder, at ruten er meget konkret anvendelig for vores medarbejdere.

- Bussen er fyldt begge veje med unge mennesker, der skal til uddannelsesinstitutionerne i Slagelse hver dag, og med mine og andres medarbejdere, der ikke har bil. Bussen transporterer også gæster til hotellet, der ikke har bil, foruden mange skolebørn, der besøger Go High om sommeren. Der er ikke mange alternativer. Nu skal forældrene så køre børnene i skole, da vejen til Slagelse er alt for trafikeret til, at man kan cykle på strækningen, siger Birgitte Dinesen.

Indskrænkningerne på rute 490 er en direkte følge af, at Høng-Tølløsebanen blev reddet på målstregen. I foråret 2016 besluttede Region Sjælland, der har ansvar for tværkommunale busruter, besparelser på tre busruter: 570 Gørlev-Næstved, 420R Slagelse-Holbæk, og altså rute 490.

Meget mere i dagens avis.