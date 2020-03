Træerne man kan blive begravet under er omkring 90 år gamle, ifølge godsejer Anders Møller, Kattrup Gods. Foto: Per Christensen

Godsejer vil etablere skovbegravelsesplads

- Jeg blev kontaktet med ideen og syntes, det lød som en rigtig god mulighed for at blive begravet i skoven. Der er mange, der gerne vil nyde naturen og ligge ved en flot skov, siger godsejer Anders Møller fra Kattrup Gods.

Få dine jordiske rester lagt i en urne og begravet ude i skoven under et 90 år gammelt bøgetræ. Det kan blive en mulighed, hvis Kattrup Gods opnår tilladelse til det.

