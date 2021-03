Oskar Faye og faderen, godsejer Jørgen Faye, har planer om, at op til 200 hektar af jorden ved Birkendegaard uden for Kalundborg skal omlægges til vild natur. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Gods vil udlægge op til 200 hektar til vild natur

Kalundborg - 30. marts 2021 kl. 16:13 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

På Birkendegaard Gods arbejder godsejer Jørgen Faye og hans søn Oskar med ­planer om at lægge op mod 200 ­hektar jord om til vild natur.

Der er tale om et stort område af marker og eng på omkring 130 hektar ud til Saltbæk Vig og Kaldred Ferieby, samt et stykke med skov på ca. 70 hektar.

- Min far og jeg ligger stadig i forhandlinger om, hvor meget af skoven der skal inddrages i projektet, fortæller Oskar Faye, der i nogen tid har skubbet på for at overtale sin far, godsejer Jørgen Faye, til at realisere projektet.

På Birkendegaard er man nu nået så langt med planerne, at man i sidste uge inviterede Kalundborg Kommunes teknik- og miljøudvalg på besøg for at fortælle nærmere om planerne, og udvalgsmedlemmerne er begejstrede.

- Det er et fantastisk projekt. Det er virkelig spændende og kan blive en stor gevinst både for biodiversiteten, kommunens natur og os alle sammen. Koblet med planerne om at lave træhytter i naturen ved Birkendegaard har det virkeligt stort potentiale, mener Niels Erik Danielsen (EL).

Også udvalgsformand Jakob Beck Jensen (V) ser store perspektiver i projektet.

- Kommunen ville aldrig kunne løfte et rewilding-­projekt af denne størrelse. Derfor er det enormt vigtigt, at private aktører har mod på det. Vi glæder os til at være en konstruktiv samarbejdspartner, siger han.